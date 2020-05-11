Общество

12 минут назад

Массовым мероприятиям - нет. Школы останутся под на замком. Детсады начнут открывать по потребности

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#коронавирус #школы #детсады
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Массовым мероприятиям - нет. Школы останутся под на замком. Детсады начнут открывать по потребности

В мэрии Липецка ждут завтрашних решений оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции с учетом сегодняшних заявлений Владимира Путина и эпидобстановки в регионе.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с завтрашнего дня единого периода нерабочих дней с 12 мая, при этом отметив, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы (в нашей области из-за сложившейся эпидемической ситуации режим самоизоляции продлен до 31 мая).

Если еще не работающему бизнесу включит зеленый свет губернатор, то соцсфере Липецка - мэрия.

- Массовые мероприятия в Липецке в любом случае по-прежнему будут пока запрещены. Школы останутся на дистанционном обучении: открывать их ха неделю-две до окончания учебного года нет никакой нужды. Отдельно будет решен вопрос проведения аттестации для учеников 9-х и 11-х классов. Очевидно, время экзаменов и их форма будут определены к 15 мая. Завтра в любом случае будут работать несколько дежурных групп при муниципальных детских садах города. Конечно, мы будем потихоньку готовить дошкольные образовательные учреждения к открытию для работы в привычном режиме, но это будет зависеть от завтрашнего решения оперштаба. В любом случае для открытия детсада нужен, как минимум, день, чтобы заказать для детей продукты. Завтра городской департамент образования будет собирать соответствующие заявки липчан, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
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#коронавирус #школы #детсады
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