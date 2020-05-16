Общество

7 минут назад

В Липецкой области умер четвёртый пациент с COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области умер четвёртый пациент с COVID-19

В Липецкой области зарегистрирована четвёртая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина 1957 года рождения скончался сегодня. Он проживал в Липецке. 

Умерший получал лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. У него была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. 

Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. В том числе проводили телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром для коррекции терапии. Лечение осложнялось наличием у пациента сахарного диабета и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне тяжёлого течения пневмонии прогрессировала лёгочно-сердечная недостаточность. 

Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершего.
185
#коронавирус

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