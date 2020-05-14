18 минут назад
Справка для дежурных группы не нужна – ребенка в детсаду осмотрит медик
В Липецке проработали способ подтверждения здоровья ребенка без посещения поликлиники.
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После длительного домашнего режима липчане стали выходить на работу. Поэтому мы оперативно начали открывать дежурные группы в детских садах. Но выяснилось, что попасть в них после долгих выходных малышам непросто. Родителям нужно представить справку от врача, что ребёнок здоров, а получить её нужно в поликлинике. ⠀ В сегодняшних условиях это не то что неудобно, это может быть опасно. Поэтому я дала поручение председателю департамента образования Светлане Бедровой @svbedrova5 проработать вопрос – упростить процедуру, исключить посещение поликлиник. Уже сегодня Светлана Валерьевна доложила, что договорённость с управлением здравоохранения достигнута – малышей, которые придут в детский сад, будут прямо там осматривать медработники. Справки об эпидокружении, в том числе подтверждающие, что семья ребёнка не контактировала с заболевшими коронавирусом, дошкольные образовательные учреждения будут запрашивать в поликлиниках. ⠀ Напоминаю, сейчас мы только готовим к открытию детские сады, пока в них работают лишь дежурные группы. Получить дополнительную информацию вы можете в приёмной департамента по телефону 30-96-01. ⠀ #липецк #детскиесады #стопкоронавирус