Общество

18 минут назад

Справка для дежурных группы не нужна – ребенка в детсаду осмотрит медик

240
#детсад
Справка для дежурных группы не нужна – ребенка в детсаду осмотрит медик

В Липецке проработали способ подтверждения здоровья ребенка без посещения поликлиники.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в Instagram рассказала о том, как удалось решить вопрос с получением медицинский справки для посещения детского сада. Детей будут осматривать медики непосредственно в учреждении. Справки об эпидокружении, в том числе подтверждающие, что семья ребёнка не контактировала с заболевшими коронавирусом, дошкольные образовательные учреждения будут запрашивать в поликлиниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

После длительного домашнего режима липчане стали выходить на работу. Поэтому мы оперативно начали открывать дежурные группы в детских садах. Но выяснилось, что попасть в них после долгих выходных малышам непросто. Родителям нужно представить справку от врача, что ребёнок здоров, а получить её нужно в поликлинике. ⠀ В сегодняшних условиях это не то что неудобно, это может быть опасно. Поэтому я дала поручение председателю департамента образования Светлане Бедровой @svbedrova5 проработать вопрос – упростить процедуру, исключить посещение поликлиник. Уже сегодня Светлана Валерьевна доложила, что договорённость с управлением здравоохранения достигнута – малышей, которые придут в детский сад, будут прямо там осматривать медработники. Справки об эпидокружении, в том числе подтверждающие, что семья ребёнка не контактировала с заболевшими коронавирусом, дошкольные образовательные учреждения будут запрашивать в поликлиниках. ⠀ Напоминаю, сейчас мы только готовим к открытию детские сады, пока в них работают лишь дежурные группы. Получить дополнительную информацию вы можете в приёмной департамента по телефону 30-96-01. ⠀ #липецк #детскиесады #стопкоронавирус

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)


240
#детсад

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек
#парк Победы #реконструкция
1
В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек

28 минут назад

Общество
ФКР выпустил информационные видеоролики о капремонте
#фкр
ФКР выпустил информационные видеоролики о капремонте

53 минуты назад

Общество
Фермерам придется вернуть субсидию
#субсидия #суд
Фермерам придется вернуть субсидию

сегодня, 16:39

Общество
Выпускные рекомендуют провести онлайн
#Липецкие зори #выпускной
33
Выпускные рекомендуют провести онлайн

сегодня, 14:57

Общество
В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке
#День пограничника #ветераны
25
В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке

сегодня, 12:49

Общество
За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система
#горолище
3
За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система

сегодня, 12:33

Общество