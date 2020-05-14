Справка для дежурных группы не нужна – ребенка в детсаду осмотрит медик

В Липецке проработали способ подтверждения здоровья ребенка без посещения поликлиники.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в Instagram рассказала о том, как удалось решить вопрос с получением медицинский справки для посещения детского сада. Детей будут осматривать медики непосредственно в учреждении. Справки об эпидокружении, в том числе подтверждающие, что семья ребёнка не контактировала с заболевшими коронавирусом, дошкольные образовательные учреждения будут запрашивать в поликлиниках.