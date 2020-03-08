Разлукой нас не испугаешь. Вот долгой близостью - вполне

Итоги недели.

Главная новость недели: в мире уже 100 тысяч заболевших вирусом COVID-19. Это официально. А сколько людей больны этим смертельно опасным коронавирусом, не знает никто. В России по состоянию на сегодня - почти два десятка заболевших. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань… На подходе был, конечно, и Липецк.На этой неделе«Лечебная сеть региона готова к предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В медицинских организациях пополнены запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов. Для обследования и лечения есть необходимые медикаменты и оборудование. В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, включая оборудование экспертного класса... В медицинских организациях актуализированы оперативные планы работы учреждений на случай поступления больного с коронавирусной инфекцией, разработаны и утверждены схемы перевода на строгий противоэпидемический режим, порядок перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных… Проработан вопрос создания мобильных бригад для активного выявления коронавирусной инфекции, а также вопрос о привлечении при необходимости дополнительного медицинского персонала для организации медицинского наблюдения… В составе лечебной сети будут созданы так называемые обсерваторы - подразделения, в которых временно размещаются граждане без признаков инфекционного заболевания, но имевшие контакты с лицами, прибывшими из других государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящимися в высокой группе риска», - говорится в сообщении.К началу недели. Под подозрением на COVID-19 - больные тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристы, приехавшие из-за рубежа. Результаты всех анализов - отрицательные. В регионе тогда не было ни одного человека, у которого бы выявили коронавирус.Итак, беспрецедентные профилактические меры по раннему выявлению коронавируса приняты. Но будет ли их достаточно при нашей обычной безалаберности? Справятся ли наши эпидемиологи и вирусологи с этим вызовом? Что делать человеку, который заболел то ли ОРВИ, то ли гриппом, то ли тем самым коронавирусом? На эти и другие вопросы GOROD48 ответил известный в регионе врач-инфекционист (см.). Резюме: COVID-19 в области появится обязательно. И люди заболеют. Разгильдяйством этот процесс можно масштабировать, а адекватными мерами - сократить.И тут лучше, конечно, перестраховаться, чем проспать. Поэтому, как только 5 марта в социальных сетях появился ролик, в котором бригада медиков в защитных костюмах выгружает из автомобиля «скорой» специальную капсулу с человеком,. Им оказался «гражданин, в феврале текущего года посещавший Италию». А к таким - подход особый. Утром 6 марта власти сообщили:. А 7 марта этот самый «итальянский пациент» откровенно рассказал GOROD48 обо всем, что с ним приключилось (см.).И вот ба-бам! В субботу медики сообщили, что. Инфицированные госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с соблюдением всех мер инфекционной безопасности и помещены в отдельные боксы.. Состояние их здоровья удовлетворительное. Находившиеся в тесном контакте с больными родственники изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.А что на этой неделе удивило липчан?На следующей неделеНапомним, что 15 января во время своего очередного послания Владимир Путин предложил изменить формулировки некоторых статей Конституции РФ. Президент предложил закрепить в Конституции изменения по десяти пунктам. В их числе - приоритет российского законодательства над международным правом, ужесточение требований к кандидатам на президентский пост (для того, чтобы претендовать на должность главы государства, кандидату нужно проживать в стране в течение не менее 25 лет), запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти, изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление позиций губернаторов, утверждение кандидатуры премьер-министра Госдумой (президент не вправе отклонить одобренного кандидата), закрепление в Конституции положения о том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Также предлагается убрать из Конституции выражение «не более двух президентских сроков подряд», заменив его на «не более двух президентских сроков».Среди поправок много спорных положений. Так, атеистам не нравится появление в Конституции бога, а представителям малых этносов - упоминание о неком «государствообразующем» народе. Этих правок к тому же еще и просто много! Поэтому председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, заявив, что «предложений будет не одно и не два, а столько, что не поместится на несколько десятков листов», сравнила поведение россиян на Всероссийском голосовании с выбором... комплексного обеда!- Я понимаю, что вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. И вы тогда для себя решите: я откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я просто возьму, но винегрет не съем, мне от него ни холодно ни жарко, а котлеты все-таки будут при мне, - сказала председатель ЦИКа.Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предположительно пройдет 22 апреля, в среду.А у нас в этот вторник городские депутаты меняли свою малую Конституцию, Устав Липецка. Главное его изменение - одно: сокращение по предложению членов горсовета от «Единой России» числа депутатов на 12 человек за счет отказа от смешанной системы выборов, по которой в горсовет попадали помимо 36 парламентариев от каждого избирательного округа еще и 12 «слуг народа» по партийным спискам.Во фракции «ЕР» в Липецком горсовете - 37 человек. Утром 3 марта до начала сессии на заседании фракции собрались 32 «единоросса». Спикер горсовета Игорь Тиньков предложил коллегам консолидировано проголосовать за весь пакет поправок (см.). А потом, отказавшись голосовать за отмену смешанной системы выборов. Оставшись наедине с самими собой, «единороссы» рассказали друг другу о преимуществах мажоритарной системы выборов по принципу «один округ, один бюллетень, один депутат» и единогласно утвердили поправки в Устав (см.).Кстати, сразу же после сессии горсовета. Сотрудники МВД опросили члена партии Геннадия Платонова, не в свое время вставшего в пикет у Липецкого горсовета - утром у здания по улице Советская, 22, стояли студенты с плакатами в защиту изменений Устава Липецка.На этой неделе, кстати, на праймериз «Единой России» по осенним выборам в Липецкий горсовет зарегистрировались более 120 кандидатов - по четыре на округ. Однако в «партии власти» уже есть список вероятных участников избирательной кампании. В новом горсовете «Единая Россия», как выяснил GOROD48, не прочь видеть даже договороспособных членов КПРФ и ЛДПР (см.). Говорят, что среди кандидатов от «ЕР» не будет не только политических тяжеловесов, оттрубивших в горсовете по три-четыре срока, но даже представителей управляющих компаний. Нашли подтверждения предположения GOROD48 о том, что расставание с мандатами членов «коммунального лобби» может пересечется с предъявлением директорам «управляшек» обвинений в совершении уголовно наказуемых преступлений. Так, мы сообщили, что, являющихся директорами УК («коммунальное лобби» в горсовете представляют Александр Шальнев, Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко).Во вторник. В администрацию Липецка 49-летняя Галина Пономарева пришла с поста советника Игоря Артамонова (она заняла ставшее вакантным место после возвращения в ПАО «Ростелеком» Константина Власова). Заместитель Евгении Уваркиной - умна и образована. Она окончила Елецкий педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы», затем получила диплом юриста, окончила курсы МВА - мастера делового администрирования, получив степень магистра. Работала в должностях заместителя начальника Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам, начальника службы управления персоналом и социального развития Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и начальника департамента управления персоналом АО «Федеральной грузовой компании»Сразу же после этого. В ведении первого заместителя главы администрации Михаила Щербакова остались департаменты ЖКХ, градостроительства и архитектуры, отдел охраны окружающей среды (к его полномочиям добавили курирование управления административно-технического контроля, а также департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства). В сфере полномочий курирующего экономический блок вице-мэра Кирилла Рыжкова не изменилось ничего. Заместитель главы администрации города Евгений Павлов, как и ранее, взаимодействует с руководителями департаментов образования, культуры и туризма, по физической культуре и спорту, управления опеки (попечительства) и охраны прав детства и отдела по работе с молодежью. А вот управление внутренней политики перешло от Павлова к новому вице-мэру. Галина Пономарева также курирует работу территориальных округов и управления муниципальной службы и кадровой работы.Большое количество комментариев можно найти под заметкой о том, что. Александру Коростелеву предложат новую должность (Липецкий район стал в последнее время горячей точкой на карте области: в Сухой Лубне его жители выступили против построенного без разрешительных документов свинарника, а в Кулешовке народный сход воспротивился деятельности китайского мини-завода по производству обуви из ПВХ).Но это еще не все политические новости. Так, у главы региона будто бы есть претензии к еще одному руководителю органов местного самоуправления, главе Лебедяни Алексея Хрипченко. Пошатнулся стул и под главой Лебедянского района Игорем Алтуховым.Перекрыв для реконструкции две недели назад проспект Победы, в мэрии хотели в ночь с 8-го на 9-е марта закрыть для движения еще один отрезок магистрали - участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Но власти на время отказались от этой идеи.. Точную дату этого события, которое чрезвычайно усложнит участникам дорожного движения пользованием улицей Папина, чиновники пока не называют.На этой неделе. Один из авторов проекта его преобразований, Мария Золотарева, рассказав о планах, наивно предположила, что все задумки публика примет на ура. Но не тут-то было! Известный краевед Александр Клоков вместо шатра для занятий йогой предложил сделать православную часовню и поднять над землей название парка, чтобы, во-первых, не унижает подвиг фронтовиков, а во-вторых, не дать возможности «идиотам с бутылками баварского пива» для сэлфи. Общественник Леонид Стуров категорично заявил, что в парке не должно быть ни йоги, ни собак, ни чавкающих людей. Депутат горсовета, коммунист Александр Ушаков, потребовал не строить открытых бассейны под предлогом того, что голые тела будут оскорблять память павших в Великой Отечественной войне (позже он составил соответствующую петицию - см.). Другим выступающим не нравились новая сцена, новый асфальт, новые входные группы, новые точки общепита. Кто-то не хотел видеть в парке грунтовые дорожки, а кто-то желал, чтобы они были из гравия или даже щебня. Единственного человека, который вступился за идею спортивной зоны в парке и заявившего, что «патриот - не тот, кто сидит на пушках», осмеяли, узнав, что он не служил в армии.Итак, концепция с грехом пополам рассмотрена. В мэрии обещают, что на ее основе (интересно, на какой с учетом массы разнонаправленных пожеланий горожан) подрядчик разработает подробный проект и смету обновления парка Победы.Между тем у мэрии - новая затея: отдать в июне Зеленый остров под двухдневные концерты.. По словам главы Липецка Евгении Уваркиной, гостям города и тем липчанам, которые не хотели бы покидать рок-фестиваль, в еще дикой части Нижнего парка (которая в этом году попадет под третий этап его реновации со строительством зоны экстрим-аттракционов и зоны барбекю) будет предоставлена возможность поставить палатки и организовать автокемпинг. А что же та часть парка, которую с грехом пополам спешно обновляли в конце прошлого года, что не могло не обойтись без «косяков» строителей., - сообщили GOROD48 в мэрии.Итак, не доделав, как следует одно дело, в мэрии тут же кидаются браться за другое. Ну как тут не вспомнить героя «Калины Красной» в исполнении Шукшина!Сегодня - 8 марта. Праздник всех девочек, девушек, женщин. Дочек, сестричек, мам, подруг, жен и бабушек. Обойти эту дату не рискнули ни прежний, ни нынешний главы регионов.Так, бывший губернатор в «Твиттере» в своем амплуа - просто, но оригинально, - подписал открытку с цветами (см.), а действующий глава областной администрации Игорь Артамонов еще раз, как и в прошлом году, порадовал дам музыкальным мастерством. Но если в 2019-м тогда еще врио губернатора покорил зал областного ДК игрой на саксфоне, то в этот раз к нему с роялем присоединился его заместитель., которые вместе с государственным духовым оркестром областной филармонии исполнили композицию «Маленький цветок».