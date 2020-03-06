Здоровье

сегодня, 16:18

Администрация области рассказала о мерах по предотвращению распространения коронавируса

15 759
#коронавирус
Администрация области рассказала о мерах по предотвращению распространения коронавируса

На сайте администрации Липецкой области сегодня размещена информация о мерах, которые приняты для предотвращения распространения коронавируса. 

«Лечебная сеть региона готова к предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В медицинских организациях пополнены запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов. Для обследования и лечения есть необходимые медикаменты и оборудование», - говорится в сообщении.

«В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность. За счёт резервного фонда Правительства РФ закупаются дополнительно 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проведены проверки медицинских организаций по недопущению внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции.

В медицинских организациях актуализированы оперативные планы работы учреждений на случай поступления больного с коронавирусной инфекцией, разработаны и утверждены схемы перевода на строгий противоэпидемический режим, порядок перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных.

Разработан и внедрён в работу медицинских организаций региона и медпункта липецкого аэропорта опросник для сбора информации у лиц вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

В соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проработан вопрос создания мобильных бригад для активного выявления коронавирусной инфекции, а также вопрос о привлечении при необходимости дополнительного медицинского персонала для организации медицинского наблюдения. Дополнительно планируется привлечь до 405 человек.

В соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями на территории области, как и в других регионах России, в составе лечебной сети будут созданы так называемые обсерваторы – подразделения, в которых временно размещаются граждане без признаков инфекционного заболевания, но имевшие контакты с лицами, прибывшими из других государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящимися в высокой группе риска.

Такой обсерватор организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы в период его планового закрытия на ежегодную санитарную обработку.

Помещение полностью соответствует действующим санитарным нормам. Здание отдельно стоящее, имеет несколько входов, которые будут использоваться раздельно прибывающими гражданами и персоналом. Палаты изолированные, в каждой – санузел и душевая. Всего на базе стационара планируется организовать размещение до 70 человек.

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Граждане с симптомами инфекционного заболевания размещаться в обсерваторе не будут.

Срок обсервации – 14 дней. Лечение не проводится – только наблюдение и ежедневное проведение тестов и анализов. Обсерватор совершенно безопасен для окружающих.

По данным регионального управления здравоохранения приняты все меры для того, чтобы доступность и качество акушерско-гинекологической помощи населению района не пострадало. Разработана трёхуровневая маршрутизация пациенток. Женщины будут направляться в родильное отделение города Чаплыгина, в Липецкий городской родильный дом или в Липецкий областной перинатальный центр. Выбор медицинской организации будет зависеть от решения лечащего врача.

В настоящее время заражённых коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлено.

Координацию всех работ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона осуществляет областной оперативный штаб под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова».
15 759
#коронавирус

Комментарии (15)

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Перри Мейсон

1 минуту назад
Я в противогазе хожу ПГ -5. Он сделан в СССР и обладает высокой надёжностью.
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48

2 минуты назад
Сегодня ночью скончался мужчина от короновируса в Липецке, сми молчат
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Лосось

5 минут назад
М-да........ Заразу нам повезут сюда, народ протестовать уже собирается.
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Круто

22 минуты назад
Охренели совсем.! Единственный роддом в городе взяли и закрыли! А что бы в администрации областной не сделать этот обсерватор... КОЗЛЫ
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Кхм...

27 минут назад
Во всех областях еще в феврале разработаны нормативки и проработаны вопросы взаимодействия, а наши только сейчас чесаться начали
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Мер

30 минут назад
Не дай бог этот вирус попадет к нам в липецк, вот тогда мы и увидим реальную картину всей медицинской помощи, а пока все хорошо только на бумаге. Ну ведь не может начальник управления здравоохранения на совещании заявить что они бессильны. За такие слова его выпи..дят с должности прамо на совещании.
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hunno

31 минуту назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
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Гость

42 минуты назад
Попробуйте купить в липецке медицинские маски. Их нет ! Вотета подгоготка......
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Заднеприводный с Добровского района

42 минуты назад
Хорошо хоть этот вирус через анус не передается.
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Пенсионер

43 минуты назад
Какие меры в аптеках нет медицинских масок ! Если что всем кирдык . Только профилактика самогоном спасёт нас .
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