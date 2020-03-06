сегодня, 16:18
Администрация области рассказала о мерах по предотвращению распространения коронавируса
На сайте администрации Липецкой области сегодня размещена информация о мерах, которые приняты для предотвращения распространения коронавируса.
«В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность. За счёт резервного фонда Правительства РФ закупаются дополнительно 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проведены проверки медицинских организаций по недопущению внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции.
В медицинских организациях актуализированы оперативные планы работы учреждений на случай поступления больного с коронавирусной инфекцией, разработаны и утверждены схемы перевода на строгий противоэпидемический режим, порядок перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных.
Разработан и внедрён в работу медицинских организаций региона и медпункта липецкого аэропорта опросник для сбора информации у лиц вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
В соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проработан вопрос создания мобильных бригад для активного выявления коронавирусной инфекции, а также вопрос о привлечении при необходимости дополнительного медицинского персонала для организации медицинского наблюдения. Дополнительно планируется привлечь до 405 человек.
В соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями на территории области, как и в других регионах России, в составе лечебной сети будут созданы так называемые обсерваторы – подразделения, в которых временно размещаются граждане без признаков инфекционного заболевания, но имевшие контакты с лицами, прибывшими из других государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящимися в высокой группе риска.
Такой обсерватор организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы в период его планового закрытия на ежегодную санитарную обработку.
Помещение полностью соответствует действующим санитарным нормам. Здание отдельно стоящее, имеет несколько входов, которые будут использоваться раздельно прибывающими гражданами и персоналом. Палаты изолированные, в каждой – санузел и душевая. Всего на базе стационара планируется организовать размещение до 70 человек.
Граждане с симптомами инфекционного заболевания размещаться в обсерваторе не будут.
Срок обсервации – 14 дней. Лечение не проводится – только наблюдение и ежедневное проведение тестов и анализов. Обсерватор совершенно безопасен для окружающих.
По данным регионального управления здравоохранения приняты все меры для того, чтобы доступность и качество акушерско-гинекологической помощи населению района не пострадало. Разработана трёхуровневая маршрутизация пациенток. Женщины будут направляться в родильное отделение города Чаплыгина, в Липецкий городской родильный дом или в Липецкий областной перинатальный центр. Выбор медицинской организации будет зависеть от решения лечащего врача.
В настоящее время заражённых коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлено.
Координацию всех работ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона осуществляет областной оперативный штаб под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова».
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