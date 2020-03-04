Глава Липецкого района сменит работу

Александру Коростелеву предложат новую должность.

Как стало известно GOROD48 из источников в областной администрации, уже в этом месяце главе Липецкого района Александру Коростелеву предложат новую должность. Скорее всего, его переведут под крыло первого вице-губернатора Николая Тагинцева.



- Губернатор намерен и дальше обновлять власть. И критерием будет отнюдь не возраст, а эффективность работы с населением. В этом плане у 60-летнего Александра Коростелева получается не все, - сказал наш источник.



Напомним, что Липецкий район стал в последнее время горячей точкой на карте области. Так, в Сухой Лубне его жители выступили против построенного без разрешительных документов свинарника, а в Кулешовке народный сход воспротивился деятельности китайского мини-завода по производству обуви из ПВХ.



Александр Коростелев руководит Липецким районом с 2007 года. Но это еще не все политические новости. Так, у губернатора, по данным того же источника GOROD48, есть претензии к еще одному руководителю органов местного самоуправления, главе Лебедяни Алексея Хрипченко, тоже, кстати, долгожителю (66-летний мэр рулит Лебедянью с перерывом вот уже девять лет). А еще этой весной может качнуться стул и под главой Лебедянского района Игорем Алтуховым.





фото: special.oblsovet.ru

