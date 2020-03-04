Общество

сегодня, 15:41

Глава Липецкого района сменит работу

19 2052
#выборы
Глава Липецкого района сменит работу

Александру Коростелеву предложат новую должность.

Как стало известно GOROD48 из источников в областной администрации, уже в этом месяце главе Липецкого района Александру Коростелеву предложат новую должность. Скорее всего, его переведут под крыло первого вице-губернатора Николая Тагинцева.

- Губернатор намерен и дальше обновлять власть. И критерием будет отнюдь не возраст, а эффективность работы с населением. В этом плане у 60-летнего Александра Коростелева получается не все, - сказал наш источник.

Напомним, что Липецкий район стал в последнее время горячей точкой на карте области. Так, в Сухой Лубне его жители выступили против построенного без разрешительных документов свинарника, а в Кулешовке народный сход воспротивился деятельности китайского мини-завода по производству обуви из ПВХ.

Александр Коростелев руководит Липецким районом с 2007 года. Но это еще не все политические новости. Так, у губернатора, по данным того же источника GOROD48, есть претензии к еще одному руководителю органов местного самоуправления, главе Лебедяни Алексея Хрипченко, тоже, кстати, долгожителю (66-летний мэр рулит Лебедянью с перерывом вот уже девять лет). А еще этой весной может качнуться стул и под главой Лебедянского района Игорем Алтуховым.


фото: special.oblsovet.ru
19 2052
#выборы

Комментарии (19)

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В шоке

4 минуты назад
Ему всего 60? Я думал - к 80и.
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ВАУ!!!!

5 минут назад
Дошло моё письмо до деда Мороза! А его гламурных доярок куда? Они ж ничего не умеют, тупые, как пробки!
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МЕНДЕЛЬ

8 минут назад
ДАВНО ПОРА ГНАТЬ БЕЗДЕЛЬНИКОВ
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Аркадий

8 минут назад
Засиделся. 13 лет это слишком много. Давно его убирать пора.
ответить

Ура!

9 минут назад
А с Липецкой РБ как теперь? Там совсем плохо!
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Гость

16 минут назад
Как бы его инсульт в пятую точку не шлепнул ВОР
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надоть

20 минут назад
Всех кому исполнилось 60 лет, принудительно выгнать из власти !
ответить

Яков Ляксанч

23 минуты назад
А где в Липецкой области находится райцентр Липецкого района, что то не нахожу на карте, кто знает где он.
ответить

ТРУТЕНЬ

29 минут назад
А КАК ЖЕ БРАТИШКА ПЧЕЛОВОД ТЕПЕРЬ МЕД КАЧАТЬ БУДЕТ НАВЕРНОЕ НА НАРАХ
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Антону

33 минуты назад
Ждём посадку
ответить
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