Общество

сегодня, 16:45

Все заболевшие коронавирусом - жители сел Липецкого района

13 6097
#коронавирус
9
Все заболевшие коронавирусом - жители сел Липецкого района

В Данковском обсерваторе - пять взрослых членов их семей.

Как уже сообщал GOROD48, трое липчан привезли из заграницы на родину коронавирус. Все они - в областной клинической инфекционной больнице.

Как стало известно GOROD48, заболевшие - 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) - жители пригородных сел Липецка. Все они недавно вернулись из Италии. В данковском обсерваторе в настоящее время находятся пять взрослых членов их семей. 


Медики просят липчан сохранять спокойствие, избегать мест скопления людей, применять все профилактические меры: носить по возможности медицинские маски, мыть руки мылом или обрабатывать их антисептиком.  


13 6097
#коронавирус
9

Комментарии (13)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

ВВ

49 минут назад
особенно актуально "Медики просят липчан избегать мест скопления людей,"...В городе везде-СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ!!!
ответить

Анна

50 минут назад
Не давайте ни какой конкретной информации,народ у нас как из средневековья,Сейчас с вилами пойдут больницы громит
ответить

гостья

50 минут назад
да выявить всех, кто был в подозрительных странах в последние две недели и на карантин, они все были предупреждены, все равно поехали
ответить

Иван

51 минуту назад
А почему не указываете населенный пункт?Мы должны знать ,где нам опасаться.По какой деревне они растащили заразу.?Они что общались только со своей семьей?Опять все скрывается и покрывается туманом.
ответить

Animal planet.

51 минуту назад
Уж город 48 не знает какую картинку пострашней поставить к этой новости. Уже 2 картинки сменили.
ответить

Штирлиц

52 минуты назад
Почему не пишут каких сел?
ответить

Перри Мейсон

52 минуты назад
Все либерально и демократично..
ответить

Сокол

52 минуты назад
Вы ещё фото покажите чтобы потом было кого порвать если что
ответить

Заваркина

54 минуты назад
Не забудьте в понедельник прийти на субботник.
ответить

Animal planet.

54 минуты назад
А где маски брать,в аптеках нет,у меня их только шесть. По три в каждой пачке,по 16 руб покупал.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Международный женский день в Липецкой области аномально тепло
#погода
1
В Международный женский день в Липецкой области аномально тепло

27 минут назад

Общество
9 мая в Ельце состоится танцевальный флешмоб
#флемоб #День Победы
7
9 мая в Ельце состоится танцевальный флешмоб

сегодня, 16:43

Общество
Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России
#коронавирус
86
Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России

сегодня, 15:42

Общество
Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом
#коронавирус
101
Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом

сегодня, 15:18

Общество
Жене не понравился iPhone – муж остался в плюсе
#права потребителя
6
Жене не понравился iPhone – муж остался в плюсе

сегодня, 15:17

Общество
Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию
#грант #сельское хозяйство
7
Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию

сегодня, 15:13

Общество