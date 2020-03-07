Общество
сегодня, 16:45
Все заболевшие коронавирусом - жители сел Липецкого района
13 6097
В Данковском обсерваторе - пять взрослых членов их семей.
Как уже сообщал GOROD48, трое липчан привезли из заграницы на родину коронавирус. Все они - в областной клинической инфекционной больнице.
Как стало известно GOROD48, заболевшие - 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) - жители пригородных сел Липецка. Все они недавно вернулись из Италии. В данковском обсерваторе в настоящее время находятся пять взрослых членов их семей.
Медики просят липчан сохранять спокойствие, избегать мест скопления людей, применять все профилактические меры: носить по возможности медицинские маски, мыть руки мылом или обрабатывать их антисептиком.
Как стало известно GOROD48, заболевшие - 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) - жители пригородных сел Липецка. Все они недавно вернулись из Италии. В данковском обсерваторе в настоящее время находятся пять взрослых членов их семей.
Медики просят липчан сохранять спокойствие, избегать мест скопления людей, применять все профилактические меры: носить по возможности медицинские маски, мыть руки мылом или обрабатывать их антисептиком.
13 6097
Комментарии (13)
ВВ
49 минут назад
особенно актуально "Медики просят липчан избегать мест скопления людей,"...В городе везде-СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ!!!ответить
Анна
50 минут назад
Не давайте ни какой конкретной информации,народ у нас как из средневековья,Сейчас с вилами пойдут больницы громитответить
гостья
50 минут назад
да выявить всех, кто был в подозрительных странах в последние две недели и на карантин, они все были предупреждены, все равно поехалиответить
Иван
51 минуту назад
А почему не указываете населенный пункт?Мы должны знать ,где нам опасаться.По какой деревне они растащили заразу.?Они что общались только со своей семьей?Опять все скрывается и покрывается туманом.ответить
Animal planet.
51 минуту назад
Уж город 48 не знает какую картинку пострашней поставить к этой новости. Уже 2 картинки сменили.ответить
Штирлиц
52 минуты назад
Почему не пишут каких сел?ответить
Перри Мейсон
52 минуты назад
Все либерально и демократично..ответить
Сокол
52 минуты назад
Вы ещё фото покажите чтобы потом было кого порвать если чтоответить
Заваркина
54 минуты назад
Не забудьте в понедельник прийти на субботник.ответить
Animal planet.
54 минуты назад
А где маски брать,в аптеках нет,у меня их только шесть. По три в каждой пачке,по 16 руб покупал.ответить
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