Все заболевшие коронавирусом - жители сел Липецкого района

В Данковском обсерваторе - пять взрослых членов их семей.

Как уже сообщал GOROD48, трое липчан привезли из заграницы на родину коронавирус. Все они - в областной клинической инфекционной больнице.



Как стало известно GOROD48, заболевшие - 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) - жители пригородных сел Липецка. Все они недавно вернулись из Италии. В данковском обсерваторе в настоящее время находятся пять взрослых членов их семей.





Медики просят липчан сохранять спокойствие, избегать мест скопления людей, применять все профилактические меры: носить по возможности медицинские маски, мыть руки мылом или обрабатывать их антисептиком.





