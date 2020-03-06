Общество

сегодня, 11:30

Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона

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#проспект Победы #реконструкция
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Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона

Точную дату полного перекрытия проспекта Победы в Липецке пока в мэрии не называют.

Проспект Победы в Липецке от улицы Механизаторов до Кольцевой площади планируют перекрыть после завершения отопительного сезона. Об этом GOROD48 сообщил первый вице-мэр Михаил Щербаков. Точную дату перекрытия в мэрии пока не называют.

- На сегодняшний день мы не называем точной даты, - рассказал Михаил Щербаков.

Напомним, что участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой планировалось перекрыть в ночь с 8 на 9 марта. Теперь принято решение перенести работы на этом участке дороги.

Сейчас проспект перекрыт от одноименной площади до улицы Механизаторов: 23 февраля там началась активная фаза второго этапа реконструкции одной из главных магистралей города. 

Реконструкцию ведет московское ООО ТК «Руслан-1». В 2019 году подрядчик обновил проспект от кольцевой развязки улицы Водопьянова до монумента «Танк». Участок длиной в полтора километра оставался закрытым для движения с 26 мая по 2 сентября, а окончательно строительные работы на проспекте завершились к декабрю.

В этом году «Руслан-1» завершит расширение проспекта до шести полос и его благоустройство. Одновременно с дорожниками на проспекте работают ресурсные организации («Газпром», «Квадра», «ЛГЭК», «Ростелеком»), которые обновляют свои сети.

Реконструкция второй очереди проспекта Победы оценена в 649,9 миллиона рублей. Это деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

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#проспект Победы #реконструкция
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Комментарии (6)

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Нормальный

11 минут назад
Отключайте уже отопление, хватит с нас деньги брать за обогрев в теплую погоду. Ниже нуля уже не будет, +7 на улице минимум а в среднем уже +15 будет, значит кондиционеры и обогреватели можно иногда включать тем, кто любит в трусах по квартире ходить.
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Логика

34 минуты назад
Хоть одна здравая мысль пришла в голову!
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Житель

38 минут назад
А что-же не предупредили о закупки водонагревателей у кого их нет? Так как наверняка и горячию воду тоже могут отключить на время ремонта?
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А

сегодня, 11:54
Ее вообще не надо всю перекрывать сначала одну сторону потом другую и так жопа в городе уже а это совсем беда
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100% за это

сегодня, 11:47
барыги с цветочного отстегнули
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Что ж вчера в городе

сегодня, 11:42
Творилось. Все стояло. А сегодня что творится будет))) и как людям не страшно. Автолюбители стоят в пробках-и шлют братии проклятия. Даже 300 тысяч проклинают одновременнно-это ж какое здоровье надо иметь)
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