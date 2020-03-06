Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона

Точную дату полного перекрытия проспекта Победы в Липецке пока в мэрии не называют.

Проспект Победы в Липецке от улицы Механизаторов до Кольцевой площади планируют перекрыть после завершения отопительного сезона. Об этом GOROD48 сообщил первый вице-мэр Михаил Щербаков. Точную дату перекрытия в мэрии пока не называют.



- На сегодняшний день мы не называем точной даты, - рассказал Михаил Щербаков.



Напомним, что участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой планировалось перекрыть в ночь с 8 на 9 марта. Теперь принято решение перенести работы на этом участке дороги.



Сейчас проспект перекрыт от одноименной площади до улицы Механизаторов: 23 февраля там началась активная фаза второго этапа реконструкции одной из главных магистралей города.



Реконструкцию ведет московское ООО ТК «Руслан-1». В 2019 году подрядчик обновил проспект от кольцевой развязки улицы Водопьянова до монумента «Танк». Участок длиной в полтора километра оставался закрытым для движения с 26 мая по 2 сентября, а окончательно строительные работы на проспекте завершились к декабрю.



В этом году «Руслан-1» завершит расширение проспекта до шести полос и его благоустройство. Одновременно с дорожниками на проспекте работают ресурсные организации («Газпром», «Квадра», «ЛГЭК», «Ростелеком»), которые обновляют свои сети.



Реконструкция второй очереди проспекта Победы оценена в 649,9 миллиона рублей. Это деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



