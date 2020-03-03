Политика
52 минуты назад
Оппозиционные депутаты покинули сессию горсовета и похоронили демократию
Они отказались голосовать за отмену смешанной системы выборов.
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Как уже сообщал GOROD48, сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты подвели итоги публичных слушаний по внесению изменений в Устав Липецка, инициированных депутатами-«единороссами», и в двух чтениях рассмотрели изменения городской Конституции.
Председатель оргкомитета публичных слушаний, депутат-"единоросс" Александр Афанасьев, один из четырех авторов изменений Устава Липецка, рассказал коллегам, что в течение двух недель с момента объявления публичных слушаний в оргкомитет по подготовке изменений в Устав города поступило 192 предложения горожан (из них 99 - по телефону). Большинство из них касалось сохранения смешанной системы выборов в горсовет. Некоторые липчане предложили внести в городскую Конституцию норму о прямых выборах мэра. Самое же экзотическое предложение касалось сокращения числа парламентариев до 12 депутатов. По итогам ставшими скандальными публичных слушаний оргкомитет наложил вето на 51 предложенную горожанами поправку, решив рекомендовать сессии принять всего две. Положительные заключения получили предложения о предоставлении отчета населению города и горсовету главой Липецка, а также об исполнении полномочий спикера горсовета в случае его отсутствия. Главное изменение Устава - одно: сократить число депутатов на 12 человек за счет отказа от смешанной системы выборов, по которой в горсовет попадали помимо 36 парламентариев от 36 городских избирательных округов ещё и 12 «слуг народа» по партийным спискам.
Как и ожидалось, рассмотрение поправок было жарким, ведь депутаты от оппозиционных партий не пожелали отказаться от нынешней, смешанной, системы выборов, по которой в горсовет попали 12 представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Коммунистической партии «Коммунисты России» и Партии пенсионеров «За справедливость»). В этот раз, учитывая консолидированную позицию членов «Единой России» голосовать за предложенные поправки в Устав Липецка, они дали правящей партии свой «последний и решительный бой».
Депутат от КПРФ Николай Быковских заявил, что отчеты оргкомитета публичных слушаний не соответствуют воле собравшихся на них горожан. Мол, собравшееся большинство хотело выбирать главу города напрямую и пожелало сохранить смешанную систему выборов. Потом Быковских перешёл на личности, раскритиковав депутата от 19-го микрорайона Владимира Иванова за его молчание по теме точечной застройки его округа, а также накинувшись на начальника управления внутренней политики мэрии Евгения Зенкова, «согнавших на пикет под стены горсовета невнятных студентов».
- У вас вопрос или вы нас опять публично линчуете? - обратился к пламенному оратору спикер Игорь Тиньков.
- Антисептик вам отмыться не поможет! - все же оставил за собой последнюю точку в мини-батле Николай Быковских.
Депутат от ЛДПР Александр Попов также призвал всех коллег голосовать против поправок:
- Хотелось бы обратиться к партии «пенсионной реформы»: вы что, против главы России Путина, который настаивал на увеличении роли многопартийности в своём последнем послании? Еще Путин сказал, что главная ценность государства - его народ. А вы народ не слышите! Если бы на моем месте был Владимир Жириновский, он бы назвал вас подонками!
- Главное в Липецке - лавочки?! Вы это искренне заявляете?! - обратился к депутатам Александр Ушаков от КПРФ. - Вы сначала отказали горожанам в выборе мэра, а сейчас лишаете их возможности выбирать депутатов по партийным спискам!
- Вы боитесь выходить в одномандатные округа и побеждать? - обратился к Ушакову председатель горсовета.
- Не боюсь. Я сам победил в одномандатном округе, - парировал выпад Игоря Тинькова самый молодой депутат горсовета, победивший на довыборах в горсовет по округу, который остался без депутата-"единоросса" по причине его ареста.
Отказавшись «участвовать в фарсе», депутаты фракций ЛДПР и КПРФ покинули зал заседания.
Оставшись наедине с самими собой, «единороссы» в монологах стали рассказывать друг другу о преимуществах мажоритарной системы выборов. Игорь Крутских, Иван Погорелов, Станислав Каменецкий, Николай Двугрошев, Сергей Ткаченко говорили о том, что мажоритарная системы повышает ответственность депутата за состояние дел в округе.
- Один округ, один бюллетень, один депутат! - скандировала депутат Екатерина Пинаева.
Дали выступить на сессии и «старшему брату», депутату областного Совета от «ЕР» Андрею Трофименкову:
- Время и место политике - в областном Совете и в Госдуме! А на уровне городского округа нужно заниматься проблемами жителей. Там - абсолютно хозяйственная деятельность. На округ для этого специально выделяется миллион рублей из городского бюджета. Депутату важна поддержка избирателей для того, чтобы максимально эффективно распорядиться этими средствами, обеспечивая развитие своего микрорайона.
В итоге в двух чтениях депутаты горсовета единогласно утвердили поправки в Устав.
Между тем покинувшие сессию депутаты от КПРФ провели перформанс: со своими сторонниками они устроили похороны смешанной системы выборов в горсовет: от сгрудившейся группы людей периодически отделялся один человек, приносил по два цветка под колонну на входе в здание, снимал шапку и молчал. Одна бабулька еще и осенила себя крестным знамением.
Игорь Луговой
Председатель оргкомитета публичных слушаний, депутат-"единоросс" Александр Афанасьев, один из четырех авторов изменений Устава Липецка, рассказал коллегам, что в течение двух недель с момента объявления публичных слушаний в оргкомитет по подготовке изменений в Устав города поступило 192 предложения горожан (из них 99 - по телефону). Большинство из них касалось сохранения смешанной системы выборов в горсовет. Некоторые липчане предложили внести в городскую Конституцию норму о прямых выборах мэра. Самое же экзотическое предложение касалось сокращения числа парламентариев до 12 депутатов. По итогам ставшими скандальными публичных слушаний оргкомитет наложил вето на 51 предложенную горожанами поправку, решив рекомендовать сессии принять всего две. Положительные заключения получили предложения о предоставлении отчета населению города и горсовету главой Липецка, а также об исполнении полномочий спикера горсовета в случае его отсутствия. Главное изменение Устава - одно: сократить число депутатов на 12 человек за счет отказа от смешанной системы выборов, по которой в горсовет попадали помимо 36 парламентариев от 36 городских избирательных округов ещё и 12 «слуг народа» по партийным спискам.
Как и ожидалось, рассмотрение поправок было жарким, ведь депутаты от оппозиционных партий не пожелали отказаться от нынешней, смешанной, системы выборов, по которой в горсовет попали 12 представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Коммунистической партии «Коммунисты России» и Партии пенсионеров «За справедливость»). В этот раз, учитывая консолидированную позицию членов «Единой России» голосовать за предложенные поправки в Устав Липецка, они дали правящей партии свой «последний и решительный бой».
Депутат от КПРФ Николай Быковских заявил, что отчеты оргкомитета публичных слушаний не соответствуют воле собравшихся на них горожан. Мол, собравшееся большинство хотело выбирать главу города напрямую и пожелало сохранить смешанную систему выборов. Потом Быковских перешёл на личности, раскритиковав депутата от 19-го микрорайона Владимира Иванова за его молчание по теме точечной застройки его округа, а также накинувшись на начальника управления внутренней политики мэрии Евгения Зенкова, «согнавших на пикет под стены горсовета невнятных студентов».
- У вас вопрос или вы нас опять публично линчуете? - обратился к пламенному оратору спикер Игорь Тиньков.
- Антисептик вам отмыться не поможет! - все же оставил за собой последнюю точку в мини-батле Николай Быковских.
Депутат от ЛДПР Александр Попов также призвал всех коллег голосовать против поправок:
- Хотелось бы обратиться к партии «пенсионной реформы»: вы что, против главы России Путина, который настаивал на увеличении роли многопартийности в своём последнем послании? Еще Путин сказал, что главная ценность государства - его народ. А вы народ не слышите! Если бы на моем месте был Владимир Жириновский, он бы назвал вас подонками!
- Главное в Липецке - лавочки?! Вы это искренне заявляете?! - обратился к депутатам Александр Ушаков от КПРФ. - Вы сначала отказали горожанам в выборе мэра, а сейчас лишаете их возможности выбирать депутатов по партийным спискам!
- Вы боитесь выходить в одномандатные округа и побеждать? - обратился к Ушакову председатель горсовета.
- Не боюсь. Я сам победил в одномандатном округе, - парировал выпад Игоря Тинькова самый молодой депутат горсовета, победивший на довыборах в горсовет по округу, который остался без депутата-"единоросса" по причине его ареста.
Отказавшись «участвовать в фарсе», депутаты фракций ЛДПР и КПРФ покинули зал заседания.
Оставшись наедине с самими собой, «единороссы» в монологах стали рассказывать друг другу о преимуществах мажоритарной системы выборов. Игорь Крутских, Иван Погорелов, Станислав Каменецкий, Николай Двугрошев, Сергей Ткаченко говорили о том, что мажоритарная системы повышает ответственность депутата за состояние дел в округе.
- Один округ, один бюллетень, один депутат! - скандировала депутат Екатерина Пинаева.
Дали выступить на сессии и «старшему брату», депутату областного Совета от «ЕР» Андрею Трофименкову:
- Время и место политике - в областном Совете и в Госдуме! А на уровне городского округа нужно заниматься проблемами жителей. Там - абсолютно хозяйственная деятельность. На округ для этого специально выделяется миллион рублей из городского бюджета. Депутату важна поддержка избирателей для того, чтобы максимально эффективно распорядиться этими средствами, обеспечивая развитие своего микрорайона.
В итоге в двух чтениях депутаты горсовета единогласно утвердили поправки в Устав.
Между тем покинувшие сессию депутаты от КПРФ провели перформанс: со своими сторонниками они устроили похороны смешанной системы выборов в горсовет: от сгрудившейся группы людей периодически отделялся один человек, приносил по два цветка под колонну на входе в здание, снимал шапку и молчал. Одна бабулька еще и осенила себя крестным знамением.
Игорь Луговой
Комментарии (12)
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