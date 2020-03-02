Общество

сегодня, 09:48

В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока

39 2087
#Зеленый остров #Виктор Дробыш
4
В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока

Фестиваль FOX ROCK FEST пройдет на Зеленом острове. Вход на двухдневные концерты будет платным.

На известном российском сервисе по продаже билетов открылась возможность уже сейчас купить за 700 рублей билет на первый международный музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST, который пройдет в День России в Липецке на… Зеленом острове, который вот уже 14 лет доступен для посещения лишь тем, кто доберется до него вплавь, на лодке или катере.

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- Мы пока не знаем, кто из звезд мирового и российского рока приедет на фестиваль, но могу обещать, что это будут музыканты самого высокого уровня, ведь его их подбором занимается известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш, - прокомментировала GOROD48 эту новость глава Липецка Евгения Уваркина.

По словам главы Липецка, рок-фестиваль на Зеленом острове продлится два дня. В первый день, 12 июня, в День России, площадка будет во власти российских групп, во второй день, 13 июня, зрителей порадуют музыканты из Европы и Северной Америки.

Успеют ли в мэрии достойно подготовить Зеленый остров к этому событию, ведь сейчас он представляет собой заваленную намытым в прошлом году из русла реки Воронеж илом территорию, на которой к тому же в рамках «экореабилитации реки в черте города Липецка» спилили почти все деревья?

- Успеем, ведь часть работ непосредственно по острову возьмет на себя Новолипецкий комбинат. Руководство ПАО «НЛМК», в частности, приобретет за свой счет мощный понтон для переправки грузов на остров и с острова. Мы же возьмем на себя ремонт дороги по улице Карла Маркса до ее пересечения с улицей Маяковского и восстановление проезжей части на участке, ведущем к Центральному пляжу. Здесь обустроят тротуары, велодорожки, на набережной появятся остановки общественного транспорта, будет освещена дорога, ведущая к центральному городскому пляжу с набережной под Петровским мостом. Одновременно строителя обновят пешеходные зоны в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат», - сказала Евгения Уваркина.

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На этой иллюстрации именно под автомобильные мосты вписаны теннисные столы и закрытая сеткой волейбольная площадка 

По словам главы Липецка, гостям города или тем липчанам, которые не хотели бы покидать рок-фестиваль, в еще дикой части Нижнего парка (которая в этом году попадет под третий этап его реновации со строительством зоны экстрим-аттракционов и зоны барбекю) будет предоставлена возможность поставить палатки и организовать автокемпинг.

- Наша задача - построить в этой части города необходимую коммунальную инфраструктуру, чтобы сделать ее местом проведения разного рода фестивалей, и одном из них должен на постоянной основе стать рок-фестиваль. На него, кстати, ждем не менее 30 тысяч зрителей, - заметила Евгения Уваркина.

А когда Зеленый остров превратится в «Остров цветов» как в немецком городе Майнау (таковы были планы Евгении Уваркиной на эту территорию в прошлом году)?

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Таковы идеи «Острова цветов». Не вытопчут ли фанаты рока розы и петунии?  

Из ответа мэра следовало, что от этой идеи не отказались, но она требует как больших финансовых затрат, так и некоего концептуального переосмысления.
39 2087
#Зеленый остров #Виктор Дробыш
4

Комментарии (40)

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00

2 секунды назад
и мусор сразу в речку полетит, удобно, убирать потом не надо...
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00

1 минуту назад
А Городище теперь куда? Мало у нас было мест с пеньками под палящим солнцем, еще вот одно организовали
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хахаха

4 минуты назад
компазитар Опарыш решил денег поднять с Полудуркиной
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Animal planet.

7 минут назад
Еперный блэт театр,я как вспомню,сколько там деревьев вырубили. И какой там липчанам остров цветов к херам собачьим,все разворуют,затопчат и заблюют
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Уваркину жалко

8 минут назад
Сколь ко ж недругов у неё. И все так и ждут. Кода она опять опростоволосится. Жалко даже девку.
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ГостьЯ

8 минут назад
Шизофреникам снятся цветные сны и они их воплощают в жизнь. Печально.
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Даю прогноз

12 минут назад
И, конечно, с кэмпингом вопрос - они что, захаровский самострой снесут наконец? Или также, как зеленый остров, превратят кусок рижнего в лысую пустыню, а эту заброшку оставят, куда подходить страшно. Все таки фамилия у нашей мэрки должна быть Бендер - чисто дочь лейтенананта Шмидта
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)))))

12 минут назад
А где можно купить билет?)
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Все ок будет

12 минут назад
Даю прогноз, Малько ей там поможет. Все организовать.
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Готовтись

12 минут назад
Скоро на войну с турками, и Похеру им всё ваше мнение, война лучшее средство чтобы отвлечь народ от всего, Володька уже объявил, скоро начнется, окончательное решение русского вопроса...
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