Общество
сегодня, 09:48
В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока
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Фестиваль FOX ROCK FEST пройдет на Зеленом острове. Вход на двухдневные концерты будет платным.
На известном российском сервисе по продаже билетов открылась возможность уже сейчас купить за 700 рублей билет на первый международный музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST, который пройдет в День России в Липецке на… Зеленом острове, который вот уже 14 лет доступен для посещения лишь тем, кто доберется до него вплавь, на лодке или катере.
- Мы пока не знаем, кто из звезд мирового и российского рока приедет на фестиваль, но могу обещать, что это будут музыканты самого высокого уровня, ведь его их подбором занимается известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш, - прокомментировала GOROD48 эту новость глава Липецка Евгения Уваркина.
По словам главы Липецка, рок-фестиваль на Зеленом острове продлится два дня. В первый день, 12 июня, в День России, площадка будет во власти российских групп, во второй день, 13 июня, зрителей порадуют музыканты из Европы и Северной Америки.
Успеют ли в мэрии достойно подготовить Зеленый остров к этому событию, ведь сейчас он представляет собой заваленную намытым в прошлом году из русла реки Воронеж илом территорию, на которой к тому же в рамках «экореабилитации реки в черте города Липецка» спилили почти все деревья?
- Успеем, ведь часть работ непосредственно по острову возьмет на себя Новолипецкий комбинат. Руководство ПАО «НЛМК», в частности, приобретет за свой счет мощный понтон для переправки грузов на остров и с острова. Мы же возьмем на себя ремонт дороги по улице Карла Маркса до ее пересечения с улицей Маяковского и восстановление проезжей части на участке, ведущем к Центральному пляжу. Здесь обустроят тротуары, велодорожки, на набережной появятся остановки общественного транспорта, будет освещена дорога, ведущая к центральному городскому пляжу с набережной под Петровским мостом. Одновременно строителя обновят пешеходные зоны в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат», - сказала Евгения Уваркина.
На этой иллюстрации именно под автомобильные мосты вписаны теннисные столы и закрытая сеткой волейбольная площадка
По словам главы Липецка, гостям города или тем липчанам, которые не хотели бы покидать рок-фестиваль, в еще дикой части Нижнего парка (которая в этом году попадет под третий этап его реновации со строительством зоны экстрим-аттракционов и зоны барбекю) будет предоставлена возможность поставить палатки и организовать автокемпинг.
- Наша задача - построить в этой части города необходимую коммунальную инфраструктуру, чтобы сделать ее местом проведения разного рода фестивалей, и одном из них должен на постоянной основе стать рок-фестиваль. На него, кстати, ждем не менее 30 тысяч зрителей, - заметила Евгения Уваркина.
А когда Зеленый остров превратится в «Остров цветов» как в немецком городе Майнау (таковы были планы Евгении Уваркиной на эту территорию в прошлом году)?
Таковы идеи «Острова цветов». Не вытопчут ли фанаты рока розы и петунии?
Из ответа мэра следовало, что от этой идеи не отказались, но она требует как больших финансовых затрат, так и некоего концептуального переосмысления.
- Мы пока не знаем, кто из звезд мирового и российского рока приедет на фестиваль, но могу обещать, что это будут музыканты самого высокого уровня, ведь его их подбором занимается известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш, - прокомментировала GOROD48 эту новость глава Липецка Евгения Уваркина.
По словам главы Липецка, рок-фестиваль на Зеленом острове продлится два дня. В первый день, 12 июня, в День России, площадка будет во власти российских групп, во второй день, 13 июня, зрителей порадуют музыканты из Европы и Северной Америки.
Успеют ли в мэрии достойно подготовить Зеленый остров к этому событию, ведь сейчас он представляет собой заваленную намытым в прошлом году из русла реки Воронеж илом территорию, на которой к тому же в рамках «экореабилитации реки в черте города Липецка» спилили почти все деревья?
- Успеем, ведь часть работ непосредственно по острову возьмет на себя Новолипецкий комбинат. Руководство ПАО «НЛМК», в частности, приобретет за свой счет мощный понтон для переправки грузов на остров и с острова. Мы же возьмем на себя ремонт дороги по улице Карла Маркса до ее пересечения с улицей Маяковского и восстановление проезжей части на участке, ведущем к Центральному пляжу. Здесь обустроят тротуары, велодорожки, на набережной появятся остановки общественного транспорта, будет освещена дорога, ведущая к центральному городскому пляжу с набережной под Петровским мостом. Одновременно строителя обновят пешеходные зоны в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат», - сказала Евгения Уваркина.
На этой иллюстрации именно под автомобильные мосты вписаны теннисные столы и закрытая сеткой волейбольная площадка
По словам главы Липецка, гостям города или тем липчанам, которые не хотели бы покидать рок-фестиваль, в еще дикой части Нижнего парка (которая в этом году попадет под третий этап его реновации со строительством зоны экстрим-аттракционов и зоны барбекю) будет предоставлена возможность поставить палатки и организовать автокемпинг.
- Наша задача - построить в этой части города необходимую коммунальную инфраструктуру, чтобы сделать ее местом проведения разного рода фестивалей, и одном из них должен на постоянной основе стать рок-фестиваль. На него, кстати, ждем не менее 30 тысяч зрителей, - заметила Евгения Уваркина.
А когда Зеленый остров превратится в «Остров цветов» как в немецком городе Майнау (таковы были планы Евгении Уваркиной на эту территорию в прошлом году)?
Таковы идеи «Острова цветов». Не вытопчут ли фанаты рока розы и петунии?
Из ответа мэра следовало, что от этой идеи не отказались, но она требует как больших финансовых затрат, так и некоего концептуального переосмысления.
39 2087
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хахаха
Animal planet.
Уваркину жалко
ГостьЯ
Даю прогноз
)))))
Все ок будет
Готовтись