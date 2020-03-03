Общество

27 минут назад

В полномочия заместителей главы города внесены изменения

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#администрация Липецка
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В полномочия заместителей главы города внесены изменения
Как сообщает администрация Липецка, в распределение полномочий руководителей города внесены изменения.  

Так, в ведении первого заместителя главы администрации (эту должность занимает Михаил Щербаков) остаются департаменты ЖКХ, градостроительства и архитектуры, отдел охраны окружающей среды. К ним добавляются управление административно-технического контроля, а также департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства.

В сфере полномочий заместителя, курирующего экономический блок (Кирилл Рожков), ничего не изменилось. Он по-прежнему отвечает за работу департамента экономического развития, управлений потребительского рынка, муниципального заказа, информационных технологий, а также управления имущественных и земельных отношений.

Вице-мэр, в ведение которого находятся вопросы социальной сферы (Евгений Павлов), как и ранее, взаимодействует с руководителями департаментов образования, культуры и туризма, по физической культуре и спорту, управления опеки (попечительства) и охраны прав детства и отдела по работе с молодежью. Вместе с тем, управление внутренней политики перешло от него в сферу полномочий вице-мэра ( Галина Пономарева), координирующего работу территориальных округов и управления муниципальной службы и кадровой работы. Последнее раньше было в ведение управляющего делами администрации.

Перечень подразделений, находящихся в непосредственном подчинении главе города, остался прежним: департамент финансов, правовое управление, отделы взаимодействия со СМИ и мобилизационной подготовки.

Распределение полномочий утверждено распоряжением администрации города Липецка от 2 марта и вступило в силу с этого дня.

Подробную схему распределения полномочий руководителей города можно найти на  сайте администрации Липецка.
1 296
#администрация Липецка
1

Комментарии (1)

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Серега

4 минуты назад
чтоб они все здохли со своими полномочиями
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