В областном Совете в спешном порядке рассмотрят поправки в Конституцию РФ

Парламентариев собирают на следующей неделе.

12 марта состоится внеочередная сессия Липецкого облсовета по распоряжению спикера регионального парламента Павла Путилина.



На повестке дня один вопрос: обсуждение поправок к Конституции Российской Федерации.



Напомним, что 15 января во время своего очередного послания Владимир Путин предложил изменить формулировки некоторых статей Конституции РФ. Президент предложил закрепить в Конституции изменения по десяти пунктам. В их числе - приоритет российского законодательства над международным правом на территории страны, ужесточение требований к кандидатам на президентский пост (для того, чтобы претендовать на должность главы государства, кандидату нужно проживать в стране в течение не менее 25 лет), запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти, изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление позиций губернаторов, утверждение кандидатуры премьер-министра Госдумой (президент не вправе отклонить одобренного кандидата), закрепление в Конституции положения о том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Также предлагается убрать из Конституции выражение «не более двух президентских сроков подряд», заменив его на «не более двух президентских сроков».



Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предположительно пройдет 22 апреля, в среду.