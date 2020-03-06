Политика

44 минуты назад

В областном Совете в спешном порядке рассмотрят поправки в Конституцию РФ

24 417
#Конституция РФ #областной Совет
В областном Совете в спешном порядке рассмотрят поправки в Конституцию РФ

Парламентариев собирают на следующей неделе.

12 марта состоится внеочередная сессия Липецкого облсовета по распоряжению спикера регионального парламента Павла Путилина.

На повестке дня один вопрос: обсуждение поправок к Конституции Российской Федерации.

Напомним, что 15 января во время своего очередного послания Владимир Путин предложил изменить формулировки некоторых статей Конституции РФ. Президент предложил закрепить в Конституции изменения по десяти пунктам. В их числе - приоритет российского законодательства над международным правом на территории страны, ужесточение требований к кандидатам на президентский пост (для того, чтобы претендовать на должность главы государства, кандидату нужно проживать в стране в течение не менее 25 лет), запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти, изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление позиций губернаторов, утверждение кандидатуры премьер-министра Госдумой (президент не вправе отклонить одобренного кандидата), закрепление в Конституции положения о том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Также предлагается убрать из Конституции выражение «не более двух президентских сроков подряд», заменив его на «не более двух президентских сроков».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предположительно пройдет 22 апреля, в среду.
24 417
#Конституция РФ #областной Совет

Комментарии (24)

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гена

2 минуты назад
скорее завоняло ботоксной кремлевской крысой
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Народ

3 минуты назад
За!!!Разумные поправки
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Чо-то

4 минуты назад
Чиполлино, тухлым луком завоняло,чуешь?
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А Что

15 минут назад
Американцы добро дали на изменение конституции.Они что зря писали.Да что там про недра которые должны принадлежать народу президент молчит.
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Чиполлино

16 минут назад
Скорее всего не пойду. А если пойду- напишу про ботоксного слова, которые обычно пишут на заборе. Достал уже питерский карлик.
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Ответ

17 минут назад
Вы что там совсем еб.....сь.В спешном порядке.Вспешном порядке только расстрел можно применить.Головой думать надо что принимаете.
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сеня

18 минут назад
Товарищи, именно товарищи - разговаривайте друг с другом и соседями и убеждайте никаких поправок, только через обсуждение и рассмотрение каждой, а не пакетом.Не дадим врагам России победить нас
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14мкр

21 минуту назад
А изменить Основной закон можно только Референдумом, всенародным голосованием граждан РФ по вопросам государственного значения. Все остальное - незаконно. Но эти спешно собирающиеся чтобы спешно и смачно лизнуть и принять вряд ли и саму Конституцию читали.
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Kot Begemot

22 минуты назад
В спешном порядке. Основной закон государства в спешном порядке. Конечно, банкет же ждет, нет времени на раскачку
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Ваш

22 минуты назад
Сталинская конституция была самой демократичной в мире!
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