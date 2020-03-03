Полиция пришла в обком КПРФ

Сотрудники МВД опросили члена партии, не в свое время вставшего в пикет у Липецкого горсовета.

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«После демарша коммунистов в обком КПРФ нагрянула полиция. Сотрудники пытались взять объяснения по поводу каких-то публичных акций. Что это были за акции, где они проходили полицейские объяснить не могли. Коммунисты никаких публичных мероприятий сегодня не проводили в отличии от «Единой России» - к горсовету согнали целый пикет студентов, которые вообще не понимают зачем они пришли и что поддерживают», - написали в соцсетях липецкие коммунисты, сопроводив текст фотографиями полицейских.- Полиция опросила члена нашей партии Геннадия Платонова, который сегодня утром встал в пикет у здания горсовета, где на сессии должны были принять изменения в Устав Липецка. Но дело в том, что там уже стояли другие пикетирующие. Поэтому что вменят нашему активисту в вину, остается только догадываться, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в обкоме КПРФ.По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, Геннадий Платонов в нарушение полученного коммунистами разрешения встал в пикет у горсовета раньше срока.- Коммунистам согласовали протестную акцию на 14.00 у входа в Липецкий горсовет, а Геннадий Платонов пришел туда утром. А там уже был пикет сторонников изменения Устава города. Хорошо еще, что между нарушителем и другими пикетчиками не случилась потасовка! После окончания пикета наши сотрудники взяли у Геннадия Платонова объяснения произошедшему. Оценка его действиям будет дана позже, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.