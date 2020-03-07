Общество

19 минут назад

Парк Победы просят оградить от экспериментов

4 187
#реконструкция #петиция #благоустройство #парк Победы
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Парк Победы просят оградить от экспериментов

Коммунист Александр Ушаков требует отказаться от реконструкции парка и к Дню Победы просто привести его в порядок.

Около 90 подписей за сутки собрала онлайн-петиция депутат горсовета Александра Ушакова, который требует отменить решение администрации Липецка о коренной реконструкции парка Победы. Выделенные на реконструкцию федеральные деньги Ушаков предлагает направить на создание молодежного патриотического парка в другом месте, где «администрация города сможет экспериментировать по обустройству платных открытых бассейнов, велосипедно-беговых дорожек, бетонно-металлических композиций, покраской территории в разные цвета».

 - Современный Липецк невозможно представить себе без парка Победы. Этот рукотворный оазис - единственное место отдыха на западе города, куда жители приходят за глотком свежего воздуха. Парк заложен в 1975 году в честь Великой Победы, к её 30-летнему юбилею. Высаженные в нём 46 тысяч деревьев символизировали 46 тысяч жителей Липецка и окрестных сел, ушедших на войну. Парк Победы, изначально спроектированный настоящими профессиональными архитекторами и художниками, заложен в пейзажном стиле, как дендропарк, и в то же время как парк культуры и отдыха, - пишет автор петиции. - Опрос по проекту благоустройства парка Победы проходил на портале «Открытый Липецк» всего семь дней, с 25 октября по 1 ноября 2019 года. Голосование в Сети не отражает мнение большинства жителей. Многие люди, в силу разных причин, вообще не знали о планах «реконструкции» любимого парка.

Напомним, в 4 марта реконструкцию парка   обсуждали на пуличных слушаниях. Александр Ушаков участвовал в слушаниях и потребовал убрать из парка Победы открытые бассейны под предлогом того, что голые тела будут оскорблять память павших в Великой Отечественной войне, а также потребовал от власти немедленно навести порядок на Евдокиевском кладбище. Мэр Липецка Евгения Уваркина предложила Ушакову подать пример в уборке того же Евдокиевского кладбища («Вы много говорите, но начните же что-то делать!»), пообещав критически взглянуть на частный проект строительства бассейнов.


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Провели публичные слушания по предстоящему благоустройству парка Победы. До этого архитекторы провели встречи с жителями разных возрастов и увлечений. Но мы понимаем, что важен и нужен и такой формат, хотя он и непростой. Обсуждения получились «жаркими». И это хорошо. Во-первых, всем известно, что в споре рождается истина. Во-вторых, мероприятие показало, что в Липецке много людей, неравнодушных к судьбе парка. ⠀ Предложений прозвучало немало. Одно из них – отказаться от идеи создать в парке открытые бассейны. Уверена, такие вопросы должно решать большинство. И раз липчане считают, что их быть не должно, их не будет! Мы предложим инвестору рассмотреть другое пространство. ⠀ Также говорили о строительстве часовни, создании мемориального комплекса, увеличении числа деревьев и переносе площадки для выгула собак. Обещаю, что все предложения будут проанализированы. Итоговый вариант концепции должен учитывать мнения большинства липчан. ⠀ Дорогие друзья, нам важны ваши комментарии - пишите, что бы вы хотели увидеть в парке, что вам нравится, а что нет. Нам важно найти золотую середину и правильный баланс мнений. Уверена, вместе нам удастся увидеть все необходимые решения и воплотить их в жизнь. ⠀ #липецк #меняемлипецквместе #паркилипецка #паркпобеды

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)

4 187
#реконструкция #петиция #благоустройство #парк Победы
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Комментарии (4)

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Евгеня Дровосек

3 минуты назад
Уваркина отвали уже от парков! И от Нижнего отвали, катись уже со своими тупыми, бездарными проектами.
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Ваш

4 минуты назад
Давно надо избавиться от наследия совка
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Слепой

7 минут назад
Вы не способны сделать лучше. Руки прочь от любимого парка липчан
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Перри Мейсон

9 минут назад
Значит ли это, что строительство общедоступного бассейна-туалета отменяется?
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