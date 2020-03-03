Операция «Антисептик»: перед изменением Устава города депутатам предложили обработать руки

А перед входом в здание по улице Советской, 22 собрались пикетчики от власти и оппозиции.

Во фракции "Единой России" в Липецком горсовете - 37 человек. Сегодня утром до начала очередной сессии горсовета на заседание фракции, созванном спикером Игорем Тиньковым, собрались 32 "единоросса". Депутат Александр Афанасьев предложил проголосовать за изменение системы выборов горсовета - со смешанной на мажоритарную (в будущем созыве по мнению депутатов от "ЕР" должно быть не 48 депутатов, как сейчас, а 36 парламентариев, избранных от округов).- Наша задача на выборах, как бы это не банально звучало, - побеждать на выборах. Причём побеждать убедительно. Демократия начинается тогда, когда в округах мы сможем говорить со всеми горожанами. Давайте за это консилидированно проголосуем, - обратился к присутствующим Игорь Тиньков.Депутат Сергей Ткаченко попросил после голосования на сессии предъявить ему список проголосовавших однопартийцев. Типа он отвечает в партии за пропаганду и агитацию, и ему нужно знать все имена. Его предложение было принято большинством голосов при семи "против" (среди них был и спикер) и четырёх воздержавшихся.- Мне противно, если меня будут перепроверить! - заявила после внутрипартийного голосования депутат Вера Урываева.Между тем перед входом в горсовет собрались два десятка пикетирующих, представляющих разные мнения на предстоящие изменения Устава Липецка. Кто-то ратовал за мажоритарную систему выборов, предложенную членами "ЕР", а кто-то не желал таких изменений.Прмечательно, что на входе в здание горсовета депутатам предлагают обработать руки дезраствором.