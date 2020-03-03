Политика

26 минут назад

Операция «Антисептик»: перед изменением Устава города депутатам предложили обработать руки

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#Устав Липецка #Липецкий городской совет
Операция «Антисептик»: перед изменением Устава города депутатам предложили обработать руки

А перед входом в здание по улице Советской, 22 собрались пикетчики от власти и оппозиции.

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Во фракции "Единой России" в Липецком горсовете - 37 человек. Сегодня утром до начала очередной сессии горсовета на заседание фракции, созванном спикером Игорем Тиньковым, собрались 32 "единоросса". Депутат Александр Афанасьев предложил проголосовать за изменение системы выборов горсовета - со смешанной на мажоритарную (в будущем созыве по мнению депутатов от "ЕР" должно быть не 48 депутатов, как сейчас, а 36 парламентариев, избранных от округов). 

- Наша задача на выборах, как бы это не банально звучало, - побеждать на выборах. Причём побеждать убедительно. Демократия начинается тогда, когда в округах мы сможем говорить со всеми горожанами. Давайте за это консилидированно проголосуем, - обратился к присутствующим Игорь Тиньков.

Депутат Сергей Ткаченко попросил после голосования на сессии предъявить ему список проголосовавших однопартийцев. Типа он отвечает в партии за пропаганду и агитацию, и ему нужно знать все имена. Его предложение было принято большинством голосов при семи "против" (среди них был и спикер) и четырёх воздержавшихся.

- Мне противно, если меня будут перепроверить! - заявила после внутрипартийного голосования депутат Вера Урываева. 

Между тем перед входом в горсовет собрались два десятка пикетирующих, представляющих разные мнения на предстоящие изменения Устава Липецка. Кто-то ратовал за мажоритарную систему выборов, предложенную членами "ЕР", а кто-то не желал таких изменений.

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Прмечательно, что на входе в здание горсовета депутатам предлагают обработать руки дезраствором. 


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#Устав Липецка #Липецкий городской совет

Комментарии (5)

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Предвыборная компания началась !

1 минуту назад
Политехнолог ГУБЕРНАТОРА начал бурную деятельность ! Разноцветный ШРИФТ , на плакатах СИЛЬНЫЙ ХОД ! на СЕЛИГЕРЕ такому не учат ! ))))))))))))))))))))))))
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смех

5 минут назад
ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ ! товарисч , с плакатом , ДЕПУТАТ и за ПРОКЛАДКУ - Первый номер за 19 млн . голосует ! ГЛАЗА ПРОТРИ , МИЛАЙ !
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данковчанин

6 минут назад
Побеждать для чего?....для части что бы изменить существующее положение вещей, для другой части сохранить то что есть....но сохранить разве это хорошо? ...ведь все ныне везде плохо: экономика не развивается, уровень жизни не улучшается и т.д. можно предположить что единая Россия пока является тормозом изменений ... как то так.
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да , Верунчик

8 минут назад
Кубок от Уваркной не противно получать , а здесь противно ! ТЕРПИ ! ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ! Мне противно, если меня будут перепроверить! - заявила после внутрипартийного голосования депутат Вера Урываева.
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Урываева про мэра Сергея Иванова

13 минут назад
— Ситуация как раз здоровая. Город за вами идет. Город преображается. Мы вас избирали, и мы вас так просто не отпустим, — выступила от «Единой России» Вера Урываева.
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