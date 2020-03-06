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Сенатор Олег Королев женщинам: «Берегите мужчин, они слабее и ранимее Вас...»

14 669
#Олег Королев #поздравление 8 марта #
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Сенатор Олег Королев женщинам: «Берегите мужчин, они слабее и ранимее Вас...»

Бывший глава Липецкой области в Твиттере поздравил женщина с 8 марта

Олег Королев подписал открытку с цветами в своем микроблоге: «Милые женщины! С международным женским днем!  Желаю быть счастливыми, а это значит – никогда не быть одинокими. Пусть рядом будут любящие, мудрые, надежные мужчины! Это в ваших руках! Просто берегите мужчин… Они слабее и ранимее Вас! Хоть могут никогда в этом и не признаться. Улыбнитесь, когда нет настроения…. Подарите, когда не хочется… Поцелуйте, когда обида гложет…  И простите, когда не прощается… Помните, что счастлива лишь та из Вас, котора сама приносит счастье! Любите, и будьте любимыми!»

Олег Королев любит на 8 марта поздравлять женщин простым, но оригинальным языком. Так в 2016 году он записал на местном телевидении поздравление, которое изумило Интернет.

«В этот день надо бы задуматься, что я бы считал главным, и это бы пожелал всем нам, — об одном-единственном, мне кажется, что том единственном, которое может послужить фундаментом счастья,  этим единственным, на мой жизненный опыт, на изученность этой темы, которую хочу сказать, является одно: надо всем нам, но прежде всего мужчинам, которые должны понимать, что женщины — это центр мироздания, это роженица-мать, прежде всего нам, мужчинам, но, дорогие женщины, не обидьтесь, и вам тоже; надо понять, что мужчина и женщина — это совершенно разные миры, их нельзя подминать друг другом, их нельзя встраивать в свой мир, им — другим мирам — нельзя издеваться, чтобы все было только по-твоему: или по-женски, или по-мужски; пока мы грохаем в своих сапогах, они ходили и будут ходить осторожно на шпильках; пока мы очищаем дорожки от снега, она любуется снежинкой; пока мы зонтик достаем, она капельку дождя сдувает, наблюдая, как преломляется свет». 

14 669
#Олег Королев #поздравление 8 марта #
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Комментарии (14)

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От вора пришла писулька

4 минуты назад
ЗАДОЛБАЛ .... на нары давно пора.
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Психиатр

10 минут назад
Весна... Что поделать...
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ВВП

15 минут назад
Олежуня в своём репертуаре..не меняется...такой же тупой и весёлый...скучаю по нему ,.нормальный был губернатор!!!Не то что это недоразумение сберовское сейчас...
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дед

40 минут назад
молодец. не забываешь земляков , хорошо написано . тут плюют вам в спину значит вы все впереди . но дури в тебе ужас . кто писал ?
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Перри Мейсон

45 минут назад
Серафима Глюкина, не судите всех по мужу своему, да не судимы будете!
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Ау

сегодня, 15:01
Великим Русским духом опахнуло
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Куларес

сегодня, 14:59
Великий Хатхи проснулся
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Серафима Глюкина

сегодня, 14:52
Это точно! Тюфяки они!!!
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Бен

сегодня, 14:52
По себе не надо судить о мужиках !
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гость

сегодня, 14:48
упырь
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