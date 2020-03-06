Происшествия
44 минуты назад
Возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета
которые являются директорами управляющих компаний.
Как сообщили GOROD48 в прокуратуре области, возбуждены несколько уголовных дел в отношении руководителей ряда управляющих компаний, депутатов Липецкого городского Совета. Об их фабуле силовики пока не говорят.
Учитывая большой общественный резонанс ситуации, на следующей неделе состояние дел в городской «коммуналке» станет темой брифинга, на котором предполагается появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области состояние дел Руслана Стрельникова.
Напомним, что «коммунальное лобби» в горсовете представляют Александр Шальнев, Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко. Весной 2018 года GOROD48 опубликовал цикл расследований, связанных с деятельностью этих депутатов в коммунальной сфере (см. «Управляющие Компании в Липецке», «Управляющие Компании в Липецке-2» и «Управляющие Компании в Липецке-3»). Вот одна лишь цитата из этого сериала:
- Если посмотреть на экономику управляющих компаний, то некоторые из них работают по принципу сита, - говорит на условиях анонимности GOROD48 работник прокуратуры Липецкой области. - То есть в УК остаются убытки, а вся прибыль осаживается в сервисных организациях, созданных теми же собственниками УК. Выходит, что за уборку, покраску, всяческие ремонты учредители УК платят не рыночным субъектам вообще, а вполне конкретным, своим организациям. Это, похоже, общее правило. Иначе как получается, что у некоторых УК убытки превосходят объемы тарифной выручки? Неужели в сфере ЖКХ работают исключительно альтруисты?
Учитывая большой общественный резонанс ситуации, на следующей неделе состояние дел в городской «коммуналке» станет темой брифинга, на котором предполагается появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области состояние дел Руслана Стрельникова.
Напомним, что «коммунальное лобби» в горсовете представляют Александр Шальнев, Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко. Весной 2018 года GOROD48 опубликовал цикл расследований, связанных с деятельностью этих депутатов в коммунальной сфере (см. «Управляющие Компании в Липецке», «Управляющие Компании в Липецке-2» и «Управляющие Компании в Липецке-3»). Вот одна лишь цитата из этого сериала:
- Если посмотреть на экономику управляющих компаний, то некоторые из них работают по принципу сита, - говорит на условиях анонимности GOROD48 работник прокуратуры Липецкой области. - То есть в УК остаются убытки, а вся прибыль осаживается в сервисных организациях, созданных теми же собственниками УК. Выходит, что за уборку, покраску, всяческие ремонты учредители УК платят не рыночным субъектам вообще, а вполне конкретным, своим организациям. Это, похоже, общее правило. Иначе как получается, что у некоторых УК убытки превосходят объемы тарифной выручки? Неужели в сфере ЖКХ работают исключительно альтруисты?
НУ ДОКОЛЕ ВСЕ ЭТО ТЕРПЕТЬ???????????????????
Депутату
Прокуратура и следком
весёлый
♣Липа♣
весёлый
Депутат
коммунист
Вот оно как, оказывается...
Надо таких