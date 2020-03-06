Происшествия

44 минуты назад

Возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета

10 1209
#Липецкий горсовет #управляющие компании
Возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета

которые являются директорами управляющих компаний.

Как сообщили GOROD48 в прокуратуре области, возбуждены несколько уголовных дел в отношении руководителей ряда управляющих компаний, депутатов Липецкого городского Совета. Об их фабуле силовики пока не говорят.

Учитывая большой общественный резонанс ситуации, на следующей неделе состояние дел в городской «коммуналке» станет темой брифинга, на котором предполагается появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области состояние дел Руслана Стрельникова.

Напомним, что «коммунальное лобби» в горсовете представляют Александр Шальнев, Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко. Весной 2018 года GOROD48 опубликовал цикл расследований, связанных с деятельностью этих депутатов в коммунальной сфере (см. «Управляющие Компании в Липецке», «Управляющие Компании в Липецке-2» и «Управляющие Компании в Липецке-3»). Вот одна лишь цитата из этого сериала:  

- Если посмотреть на экономику управляющих компаний, то некоторые из них работают по принципу сита, - говорит на условиях анонимности GOROD48 работник прокуратуры Липецкой области. - То есть в УК остаются убытки, а вся прибыль осаживается в сервисных организациях, созданных теми же собственниками УК. Выходит, что за уборку, покраску, всяческие ремонты учредители УК платят не рыночным субъектам вообще, а вполне конкретным, своим организациям. Это, похоже, общее правило. Иначе как получается, что у некоторых УК убытки превосходят объемы тарифной выручки? Неужели в сфере ЖКХ работают исключительно альтруисты?
10 1209
#Липецкий горсовет #управляющие компании

Комментарии (10)

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НУ ДОКОЛЕ ВСЕ ЭТО ТЕРПЕТЬ???????????????????

10 минут назад
Была Центральная , поТом банкрот , сменили вывеску стала Цетральная -1, снова банкрот , Затем сталА Спутник А РОЖИ ОДНИ И ТЕ КОЧУЮТ! А УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ИХ АЖ 10ТЫС. РУБЛ. Т.Е. МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПРОКРУЧИВАЮТ БАСНОСЛОВНЫЕ СУММЫ НА ВСЯКИЕ ТАМ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ И МЕРТВЫХ ДУШ И ....ТИШИНА НИКТО НИЧЕГО ЯКОБЫ НЕ ВИДИТ!!!!!?
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Депутату

12 минут назад
Депутат, А это не тот ли депутат который недавно от уголовного дела окрестилился переложить всё на хозяина квартиры? Да у нас что не упровляшка то концерт, ещё одна в этом же здании по ОДНу на 7 миллионов не выплатила долгов. И ЧТОТО тишина?
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Прокуратура и следком

13 минут назад
бездари и лодыри!
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весёлый

13 минут назад
А на кого возбудили уголовные дела ,они будут отмечать день Пурина 8 Марта
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♣Липа♣

15 минут назад
Вот оно как, оказывается..., Это, наверное, некоторые работники прокуратуры получили платежки с заоблачными суммами, вот и дошло до них, что что-то не так в коммунальной сфере. Еще бы им Квадра принесла бы квитанции с суммами под 30тыс.руб., чтобы до их мозгов дошло, глядишь и Квадра всему городу должна за последние года 3.
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весёлый

15 минут назад
Денег много ,отмажутся с хорошими адвокатами
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Депутат

24 минуты назад
На территории избирательного округа № 24 большинство многоквартирных домов обслуживает ООО «ГУК «Центральная-Л» - директор Шальнев А. М. Чистые тротуары и ухоженные клумбы, окошенные газоны, кронированные деревья и кустарники. В этом можно убедиться на примере дома № 29 по ул. Космонавтов. Чистоту на придомовой территории обеспечивает дворник. Это тот работник, которого жители видят каждый день – доблестный хранитель Чистоты и красоты.
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коммунист

24 минуты назад
наезд на самый честный бизнес нашего городка
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Вот оно как, оказывается...

35 минут назад
Через 25 лет до некоторых работников прокуратуры стало немного доходить.
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Надо таких

36 минут назад
депутатов сразу мандатов лишать!
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