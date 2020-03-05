В администрации региона прокомментировали видео с доставкой пациента в инфекционную больницу

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в областной инфекционной больнице. На видео бригада медиков в защитных костюмах выгружает из автомобиля «скорой» специальную капсулу с пациентом. В администрации Липецкой области области прокомментировали происходящее на записи.

«Сегодня в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой. В настоящее время проводится комплексное обследование пациента. Устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент», - сообщили в пресс-службе администрации.



Чем болен мужчина станет ясно после лабораторных исследований его анализов, но по предварительным данным, речь идет о пневмонии.

