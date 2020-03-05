Здоровье

сегодня, 18:31

В администрации региона прокомментировали видео с доставкой пациента в инфекционную больницу

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#коронавирус
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В администрации региона прокомментировали видео с доставкой пациента в инфекционную больницу

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в областной инфекционной больнице. На видео бригада медиков в защитных костюмах выгружает из автомобиля «скорой» специальную капсулу с пациентом. В администрации Липецкой области области прокомментировали происходящее на записи.

«Сегодня в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов  и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой. В настоящее время проводится комплексное обследование пациента. Устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент», - сообщили в пресс-службе администрации.

Чем болен мужчина станет ясно после лабораторных исследований его анализов, но по предварительным данным, речь идет о пневмонии. 
8 2970
#коронавирус
3

Комментарии (8)

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молодой тупняк

3 минуты назад
Простой народ, а у меня вот деньги есть, но никуда не поеду, дома здоровее буду, а просьбу поддерживаю! Но у нас главное чтоб туроператоры жировали а на народ насрать, а мне вот насрать на туроператора, пусть хоть полностью разорятся, я не пострадаю, для меня главные люди в стране это доярки, скотники, пекари, врачи, учителя и прочие профессионалы и специалисты от которых есть реальная польза обществу, вот за них я и переживаю! А прочих пиявок, гнусов, клещей и прочих кровососущих которых тяжело от себя оторвать мне не жаль, я жалею что их Сталин в своё время мало пострелял и они расплодились.
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д9

19 минут назад
А можно вопрос, почему человек не в маске встал? Просто не в маске? Она зачем? Не заражать окружающих...
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Простой народ

22 минуты назад
А у нас вот денег нет на всякие Италии.Просим огородить нас от богатых и заразных.
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Коля

46 минут назад
Этот пациент ,на Масленицу в Нижнем парке был.
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Родина

сегодня, 19:03
Горожанин, можно и нужно!
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Родина

сегодня, 19:02
Нет никакого корое вируса, достали уже врать!
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Шон

сегодня, 18:56
Давай, давай трынди нам про коронавирус, про то- что мы все умрем...
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Горожанин

сегодня, 18:55
ФИО пациента? Кто контактировал думаю сами захотят провериться и будут следить за своим состоянием здоровья. Нельзя безответственно относиться к здоровью!
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