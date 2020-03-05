Список власти: в горсовет - без «динозавров»!

На праймериз «Единой России» по выборам в Липецкий горсовет зарегистрировались более 120 кандидатов. Однако в партии уже есть список вероятных участников избирательной кампании. Среди них - даже члены КПРФ и ЛДПР!





Один такой список ходит по администрациям Липецка и области. GOROD48 удалось заглянуть в него одним глазком.



Первое, что бросается в глаза - отсутствие в списке члена регионального политического совета «Единой России», нынешнего председателя городского Совета депутатов Игоря Тинькова.







Игорь Тиньков



Впрочем, это не сенсация: еще в прошлом году Тиньков заявил о том, что текущий депутатский срок для него - последний. По округу Тинькова (избирательный округ №13) партия предполагает выдвинуть завсегдатая всех публичных слушаний, бескомпромиссного борца с ресурсными организациями 70-летнего общественника Леонида Стурова. Если это случится, то Стуров станет единственным пенсионером, выдвинутым «ЕР» на этих выборах.







В списке «ЕР» нет и других тяжеловесов: ни нынешнего 71-летнего первого вице-спикера Федора Жигарова (23-й округ), ни его 67-летней боевой подруги Светланы Бессоновой (7-й округ), ни их общего друга, 67-летнего Бориса Бондарева (24-й округ). Все они, как говорят, не прошли по возрастному цензу.







Федор Жигаров







Светлана Бессонова



Глава региона, который, как шепчутся в кулуарах, вполне может стать членом «Единой России» (такова нынешняя российская политическая реальность), желает выжечь из горсовета каленым железом все «коммунальное лобби», представителей управляющих компаний. Говорят, что по всему этому лобби сейчас активно работают правоохранительные органы, и не факт, что расставание с мандатом не пересечется с предъявлением директорам «управляшек» обвинений в совершении уголовно наказуемых преступлений. Поэтому в списке кандидатов «ЕР» нет нынешних депутатов Александра Шальнева (14-й округ), советника ГУК «Центральная-Л», Юрия Шклярова (33-й округ), директора ГУК «Привокзальная». Под большим вопросом и депутатское будущее генерального директора ООО «Объединенная Управляющая Компания» Сергея Ткаченко, попавшего в 2015 году в горсовет с благословения мэра Михаила Гулевского. В списке «ЕР» Ткаченко есть - его фамилия стоит рядом с перечеркнутой фотографией Светланы Бессоновой (именно по ее 7-му округу он хотел бы стать депутатом), но его кандидатура, как говорят, вызывает отторжение даже у однопартийцев.







Сергей Ткаченко



В цветном, изданном для внутреннего употребления, буклете «ЕР» перечеркнуты и несколько фотографий женщин-депутатов нынешнего созыва. Так, 5-й округ (район ЛТЗ) лишается знаменитой Валентины Пересыпкиной. На место реально уставшего от работы 66-летнего «народного трибуна» предлагается ее помощница Елена Чернышова. «ЕР» не делает ставки и на Елену Пономаренко (30-й округ). По уважительной причине не станет баллотироваться на новый срок по своему 9-му округу 39-летняя Александра Гвозденко, которая должна родить второго ребенка как раз в сентябре. Зато в горсовете может снова появится главный библиотекарь Липецка Виктория Якимович.







Александра Гвозденко



Отказались выдвигать свои кандидатуры на новые выборы и представители липецких «дочек» Газпрома Андрей Крупнов (25-й округ) и Игорь Сигарев (26-й округ).



«ЕР» желает оставить на новый срок Александра Кулакова (1-й округ), Сергея Сазонова (2-й округ), Игоря Крутских (6-й округ), Ольгу Прокопенко (8-й округ), Михаила Селезнева (10-й округ), Евгению Донских (12-й округ), Екатерину Пинаеву (15-й округ), самого богатого депутата нынешнего горсовета Веру Урываеву (16-й округ), Александра Кофанова (17 округ), Николая Двугрошева (19-й округ), Владислава Аленина (27 округ), Александра Афанасьева (31-й округ), Станислава Каменецкого (32-й округ), Светлану Тюнину (34-й округ).







кому-то еще весело...



Неожиданно отсутствие в списке депутата-бизнесмена Анатолия Давыдова (35-й округ). Говорят, этот округ еще некоторое время будет вакантным, ведь от возможности пойти на выборы от Сокола и Желтых Песков отказался свояк Давыдова Антон Курочкин, работавший вице-мэром Липецка при Михаиле Гулевском. Но в числе новых лиц, которые желает видеть в горсовете партия власти, есть другие коммерсанты: Андрей Выжанов («Швейная Мануфактура Наследник Выжанова»), Станислав Полосин (ООО «Промстрой Эксперт»), Дмитрий Почепаев (учредитель и гендиректор ООО «Инновационная проектно-строительная компания»), Владимир Дятчин (гендиректор ООО «Глобус-98»).



Новыми депутатами в случае избрания могут стать учитель ОБЖ 14-й школы Антон Журавлев и председатель ТСЖ «Кузнечная, 12» Борис Пономарев.



А вот и вовсе неожиданное: по списку «Единой России» в депутаты нового горсовета могут пойти… член ЛДПР Александр Попов и член КПРФ Игорь Марчуков! Оба - действующие депутаты горсовета. Попов получил мандат по партийному списку, Марчуков - как одномандатник по 21-му округу.







Игорь Марчуков (первый слева) и Александр Попов (второй справа) в этот вторник, когда на сессии горсовета решался вопрос изменений Устава Липецка, в знак протеста против изменения системы выборов покинули зал заседаний



- Да, такой список, конечно, есть, но он - не окончательный, - подтвердил GOROD48 подлинность документа видный член «ЕР».



- Конечно, партия готовится к выборам и готовится побеждать. У нас есть разные списки. Например, В сентябре Липецк выберет городской Совет по новым правилам - в него попадут только депутаты-одномандатники, а самих депутатов станет на 12 человек меньше. Глупо думать, что уже сейчас «Единая Россия», как и любая другая партия, не имеет списков кандидатов, тем более при заявленной секретарем регионального отделения «ЕР Павел Путилин цели этих выборов - «четкой, уверенной, безоговорочной победе».Один такой список ходит по администрациям Липецка и области. GOROD48 удалось заглянуть в него одним глазком.Первое, что бросается в глаза - отсутствие в списке члена регионального политического совета «Единой России», нынешнего председателя городского Совета депутатовВпрочем, это не сенсация: еще в прошлом году Тиньков заявил о том, что текущий депутатский срок для него - последний. По округу Тинькова (избирательный округ №13) партия предполагает выдвинуть завсегдатая всех публичных слушаний, бескомпромиссного борца с ресурсными организациями 70-летнего общественника. Если это случится, то Стуров станет единственным пенсионером, выдвинутым «ЕР» на этих выборах.В списке «ЕР» нет и других тяжеловесов: ни нынешнего 71-летнего первого вице-спикера(23-й округ), ни его 67-летней боевой подруги(7-й округ), ни их общего друга, 67-летнего(24-й округ). Все они, как говорят, не прошли по возрастному цензу.Глава региона, который, как шепчутся в кулуарах, вполне может стать членом «Единой России» (такова нынешняя российская политическая реальность), желает выжечь из горсовета каленым железом все «коммунальное лобби», представителей управляющих компаний. Говорят, что по всему этому лобби сейчас активно работают правоохранительные органы, и не факт, что расставание с мандатом не пересечется с предъявлением директорам «управляшек» обвинений в совершении уголовно наказуемых преступлений. Поэтому в списке кандидатов «ЕР» нет нынешних депутатов(14-й округ), советника ГУК «Центральная-Л»,(33-й округ), директора ГУК «Привокзальная». Под большим вопросом и депутатское будущее генерального директора ООО «Объединенная Управляющая Компания», попавшего в 2015 году в горсовет с благословения мэра Михаила Гулевского. В списке «ЕР» Ткаченко есть - его фамилия стоит рядом с перечеркнутой фотографией Светланы Бессоновой (именно по ее 7-му округу он хотел бы стать депутатом), но его кандидатура, как говорят, вызывает отторжение даже у однопартийцев.В цветном, изданном для внутреннего употребления, буклете «ЕР» перечеркнуты и несколько фотографий женщин-депутатов нынешнего созыва. Так, 5-й округ (район ЛТЗ) лишается знаменитой. На место реально уставшего от работы 66-летнего «народного трибуна» предлагается ее помощница Елена Чернышова. «ЕР» не делает ставки и на(30-й округ). По уважительной причине не станет баллотироваться на новый срок по своему 9-му округу 39-летняя, которая должна родить второго ребенка как раз в сентябре. Зато в горсовете может снова появится главный библиотекарь ЛипецкаОтказались выдвигать свои кандидатуры на новые выборы и представители липецких «дочек» Газпрома(25-й округ) и(26-й округ).«ЕР» желает оставить на новый срок(1-й округ),(2-й округ),(6-й округ),(8-й округ),(10-й округ),(12-й округ),(15-й округ), самого богатого депутата нынешнего горсовета(16-й округ),(17 округ),(19-й округ),(27 округ),(31-й округ),(32-й округ),(34-й округ).Неожиданно отсутствие в списке депутата-бизнесмена(35-й округ). Говорят, этот округ еще некоторое время будет вакантным, ведь от возможности пойти на выборы от Сокола и Желтых Песков отказался свояк Давыдова Антон Курочкин, работавший вице-мэром Липецка при Михаиле Гулевском. Но в числе новых лиц, которые желает видеть в горсовете партия власти, есть другие коммерсанты:(«Швейная Мануфактура Наследник Выжанова»),(ООО «Промстрой Эксперт»),(учредитель и гендиректор ООО «Инновационная проектно-строительная компания»),(гендиректор ООО «Глобус-98»).Новыми депутатами в случае избрания могут стать учитель ОБЖ 14-й школыи председатель ТСЖ «Кузнечная, 12»А вот и вовсе неожиданное: по списку «Единой России» в депутаты нового горсовета могут пойти… член ЛДПРи член КПРФ! Оба - действующие депутаты горсовета. Попов получил мандат по партийному списку, Марчуков - как одномандатник по 21-му округу.- Да, такой список, конечно, есть, но он - не окончательный, - подтвердил GOROD48 подлинность документа видный член «ЕР».- Конечно, партия готовится к выборам и готовится побеждать. У нас есть разные списки. Например, на объявленные праймериз «Единой России» по выборам в Липецкий горсовет уже зарегистрировались более 120 кандидатов, в среднем по четыре человека на избирательный округ. И, конечно, те члены нашей партии, которые уже работают в Липецком горсовете, достойны попасть туда снова, - так ответил на вопрос о подготовке «Единой России» к выборам секретарь регионального отделения партии Павел Путилин.