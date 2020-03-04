Под подозрением на COVID-19 - больные тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристы, приехавшие из-за рубежа.

В Липецкой области провели уже сто тестов на коронавирус. Об этом GOROD48 сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. Анализы на COVID-19 (англ. COrona VIrus Disease 2019) сделаны всем больным тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристам, приехавшим из Италии и стран Юго-Восточной Азии. Результаты всех анализов отрицательные. По состоянию на утро сегодняшнего дня в регионе нет ни одного человека, у которого был бы выявлен коронавирус.



По словам главного внештатного эпидемиолога региона Андрея Филатова, в Роспотребнадзор поступает информация обо всех россиянах, которые могут быть потенциальными вирусоносителями. За ними устанавливается медицинское наблюдение. Соответственно, раз в Липецкой области нет больных - нет и контактных с ними людей. Поэтому в карантине нет ни одного липчанина.



- Сегодня-завтра мы ждем поступления в наше учреждение еще пятисот тестов на коронавирус из новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», включенного ВОЗ в список европейских лабораторий, оказывающих содействие этой организации в диагностике заболевания, - сообщил GOROD48 главврач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.



Именно в областном центре гигиены и эпидемиологии делают тесты на коронавирус всем тем, кто может входить в потенциальную группу носителей инфекции. Для диагностики берут мазок из носоглотки человека. В случае получения положительного результата анализ будет исследован в двух других специализированных лабораториях вне Липецкой области для стопроцентной уверенности медиков в наличии у проверенного человека вируса COVID-19.



- Всем тем, у кого есть проблемы с легкими, стоит привиться от пневмококковой инфекции. Для этого стоит обратиться в отделение вакцинопрофилактики областной инфекционной больницы, - сообщила важную для липчан информацию Ирина Щукина.



P.S. По актуальным данным на этот час, в мире насчитывается 93 526 зараженных коронавирусом. Из этого числа выздоровевшими считаются 50 830 человек. 3 204 заболевших умерли.

