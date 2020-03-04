Здоровье

сегодня, 12:17

В Липецкой области провели уже сто тестов на коронавирус

8 2022
#коронавирус
В Липецкой области провели уже сто тестов на коронавирус

Под подозрением на COVID-19 - больные тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристы, приехавшие из-за рубежа.

В Липецкой области провели уже сто тестов на коронавирус. Об этом GOROD48 сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. Анализы на COVID-19 (англ. COrona VIrus Disease 2019) сделаны всем больным тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристам, приехавшим из Италии и стран Юго-Восточной Азии. Результаты всех анализов отрицательные. По состоянию на утро сегодняшнего дня в регионе нет ни одного человека, у которого был бы выявлен коронавирус.

По словам главного внештатного эпидемиолога региона Андрея Филатова, в Роспотребнадзор поступает информация обо всех россиянах, которые могут быть потенциальными вирусоносителями. За ними устанавливается медицинское наблюдение. Соответственно, раз в Липецкой области нет больных - нет и контактных с ними людей. Поэтому в карантине нет ни одного липчанина.

- Сегодня-завтра мы ждем поступления в наше учреждение еще пятисот тестов на коронавирус из новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», включенного ВОЗ в список европейских лабораторий, оказывающих содействие этой организации в диагностике заболевания, - сообщил GOROD48 главврач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.

Именно в областном центре гигиены и эпидемиологии делают тесты на коронавирус всем тем, кто может входить в потенциальную группу носителей инфекции. Для диагностики берут мазок из носоглотки человека. В случае получения положительного результата анализ будет исследован в двух других специализированных лабораториях вне Липецкой области для стопроцентной уверенности медиков в наличии у проверенного человека вируса COVID-19.

- Всем тем, у кого есть проблемы с легкими, стоит привиться от пневмококковой инфекции. Для этого стоит обратиться в отделение вакцинопрофилактики областной инфекционной больницы, - сообщила важную для липчан информацию Ирина Щукина.

P.S. По актуальным данным на этот час, в мире насчитывается 93 526 зараженных коронавирусом. Из этого числа выздоровевшими считаются 50 830 человек. 3 204 заболевших умерли.
8 2022
#коронавирус

Комментарии (8)

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Сергей 13

6 минут назад
Там ниже статья,по поводу ЭКО,передайте сотрудникам г.48,что его лучше делать не липчанам,а липчанкам.
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Слава КПСС!

7 минут назад
В СССР вообще никаких эпидемий не было!
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Перри Мейсон

40 минут назад
При Сталине такой фигни не было)))
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420

сегодня, 12:32
Проводите ещё раз, 101!
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 12:32
Как всегда, правда меду строк... Единственная лаборатория в России, где можно сделать такой анализ расположена в Новосибирске. Гордость за страну так и прёт!
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321

сегодня, 12:32
Да, как говорят "на подходе к границам России коронавирус медленно мутирует в ОРВИ"
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123

сегодня, 12:30
В Липецкой области даже если у тебя и найдут короновирус, то все равно будет поставлен диагноз ОРВИ
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Мой комментарий

сегодня, 12:29
Кому эпидемия, а кому то пятаки в карман текут.
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