Общество
42 минуты назад
Странное граффити с возможной ошибкой вызвало переполох на бульваре Шубина
Все затаили дыхание и ждут развития событий.
По камерам видеонаблюдения удалось разгладить группу молодых людей, которые с помощью баллончика с краской разрисовали входную группу в ночь на 17 апреля.
Надпись вышла странноватой. «Гугл» не даёт ответа на вопрос, что означает сие творчество. Возможно, парни хотели таким образом дать свой ответ вечно живому В.Цою и имели ввиду кого-то из западных музыкантов, но тогда в граффити допущена ошибка. Если речь шла об экс-вокалисте «Led Zeppelin» Роберте Планте (Robert Plant), то его фамилия пишется с другой буквы. Если же имелся ввиду британский рокер Робби Блант (Robbie Blunt), то у него вообще другое имя.
Но вовсе не музыкальная грамотность стала камнем преткновения в споре с жильцами. Жителям подъезда известно, что с некоторых пор городские граффити отслеживает искусственный интеллект системы «Дозор», а сами надписи считаются нарушением правил благоустройства. Управляющей компании почти наверняка придёт предписание закрасить надпись, а обитатели подъезда боятся, что им за это выставят дополнительный счёт.
