Общество

37 минут назад

Липчанки оценили нестандартное поздравление Игоря Артамонова и Ильи Тузова

9 579
#8 марта #Игорь Артамонов #Илья Тузов
Липчанки оценили нестандартное поздравление Игоря Артамонова и Ильи Тузова

Игорь Артамонов и Илья Тузов записали музыкальный клип.

Накануне 8 Марта глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил липчанок с Международным женским днем через Instagram. Глава региона, вице-губернатор Илья Тузов вместе с государственным духовым оркестром областной филармонии исполнили композицию «Маленький цветок». Игорь Артамонов играл на саксофоне, а Илья Тузов — на рояле.


Пост Игоря Артамонова в Instagram завален благодарностями: «Так нас ещё никто не поздравлял, ещё раз убеждаешься, что талантливые люди, талантливы во всем! Большое спасибо!», «Спасибо! Супер губернатор!», «Если серьезно, то очень достойно!», «Игорь Георгиевич! Смотрю и смотрю ваше поздравление! Неизгладимое впечатление остаётся!», «Большое спасибо! Игорь Георгиевич и Илья Валерьевич! В восторге от вашего поздравления! Восхитительное звучание! Изумительное поздравление! Браво!», «Шикарное поздравление!!!!Желаю вам успехов во всех начинаниях!!!», «Круто, аплодирую стоя!!! Я фанатка саксофона и сама играю!!! Очень была бы рада дуэтом сыграть с губернатором!», «Очень атмосферное видео... И чувствуется, что от души поздравление...».
9 579
#8 марта #Игорь Артамонов #Илья Тузов

Комментарии (9)

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Сергей

2 минуты назад
Зря он пошел в губернаторы
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Сергей

2 минуты назад
Зря он пошел в губернаторы
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Кеша

3 минуты назад
В сех с 8 Марта!!! Урраа...
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Рождённый ползать

3 минуты назад
А что со звуком?
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

6 минут назад
Дорогие наши любимые и в обыденной жизни красивые женщины и не только рядом но и на сайте с Великим женским непобедимым праздником.Добра и счастья вам.И пусть вас любят не только мужчины и мальчики но и котики и собачки,которые плохих людей не любят а только хороших
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Перри Мейсон

10 минут назад
А я всегда на 8 марта, независимо от пола, в первую очередь поздравляю своего начальника!
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Пенсионер

11 минут назад
Прокурор любит перетягивать канаты,Губернатор с замом потрать на дудольке. А работать приходится Уваркиной.
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Про слабых и ранимых мужчин понятно

25 минут назад
Олег Петрович, подарки себе вытрясается на 8 марта. Слабый и ранимый)))
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Олег Петрович

29 минут назад
Лучше поздравил. Душевней так сказать)
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