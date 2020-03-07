Липчанки оценили нестандартное поздравление Игоря Артамонова и Ильи Тузова

Игорь Артамонов и Илья Тузов записали музыкальный клип.

Накануне 8 Марта глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил липчанок с Международным женским днем через Instagram. Глава региона, вице-губернатор Илья Тузов вместе с государственным духовым оркестром областной филармонии исполнили композицию «Маленький цветок». Игорь Артамонов играл на саксофоне, а Илья Тузов — на рояле.





Пост Игоря Артамонова в Instagram завален благодарностями: «Так нас ещё никто не поздравлял, ещё раз убеждаешься, что талантливые люди, талантливы во всем! Большое спасибо!», «Спасибо! Супер губернатор!», «Если серьезно, то очень достойно!», «Игорь Георгиевич! Смотрю и смотрю ваше поздравление! Неизгладимое впечатление остаётся!», «Большое спасибо! Игорь Георгиевич и Илья Валерьевич! В восторге от вашего поздравления! Восхитительное звучание! Изумительное поздравление! Браво!», «Шикарное поздравление!!!!Желаю вам успехов во всех начинаниях!!!», «Круто, аплодирую стоя!!! Я фанатка саксофона и сама играю!!! Очень была бы рада дуэтом сыграть с губернатором!», «Очень атмосферное видео... И чувствуется, что от души поздравление...».