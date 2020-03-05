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Недочеты благоустройства Нижнего парка подрядчик устранит за свой счет

27 1118
#Нижний парк
1
Недочеты благоустройства Нижнего парка подрядчик устранит за свой счет

ООО «Квант» и ООО «СУ-1», которые занимались благоустройством Нижнего парка, устранят в рамках гарантийных обязательств недочеты реконструкции. Такое решение принято после комиссионных обследований территории парка и обращений горожан в соцсетях. 

- Строители должны выровнять плитку, неплотно прилегающую к основанию, устранить просадки асфальтобетонного покрытия, выкрошившийся асфальт заменить и восстановить разметку беговых дорожек. Также необходимо засыпать оснований опор освещения, уложить в землю кабели ландшафтных светильников, устранить следы коррозии на металлоконструкциях и предотвратить ее вторичное появление.  Кроме того, будут восстановлены поврежденные вандалами деревянные короба, закрывающие электрощитовые, - рассказали о плане гарантийных работ в администрации Липецка.

Как подчеркнули в мэрии, все эти работы начнутся в ближайшие недели.

Реконструкция Нижнего парка проводилась в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 
27 1118
#Нижний парк
1

Комментарии (27)

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о , мля , как !

1 минуту назад
12.02.2020 Муниципальное автономное учреждение Культуры «Нижний Парк» Города Липецка парк "Победы", проспект 60-летия СССР, 36 Оказание услуг по созданию программного продукта - мобильного приложения Начальная цена контракта 4 940 000,00 ₽
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Гость

4 минуты назад
УВАРКИНА, Подымите фотки сделанные в том году, и где там бетонной основание? Мало того там даже сняли старый асфальт, и так же говорили что основание под плитку будет положена сета но с фото её нет, даже нет арматуры. Куда же смотрел куратор?
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УВАРКИНА

11 минут назад
Под плиткой будет бетонное основание , так мне коллеги сказали !
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1

11 минут назад
Сразу было понятно, что зимой такие работы нормальные люди не делают, мы уже видели что получается на дорогах, когда их делают зимой, а мэр все спешила, торопила, чтобы отчитаться. Раньше надо было торопить, а не в декабре!
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Вопрос

12 минут назад
А сцену , кто приподнимать будет ?
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Ыть

16 минут назад
Как ни крутилась мартышка-мэр за-ради спора, один пень виноваты оказались подрядчики А Еугенийа уся такая пушистая, гламурная и всезнающая... Так и хочется сказать по-классике: "Все так прекрасно, что аж противно!"
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Нижний Парк

26 минут назад
А главный едроэсэсовский тролль диман плямин (с 2010 года стал краси чков) телефон 89103543434 со сселок, высоцкого, 6, который был высран 19.09.1981 в чуркистанском чарджоу когда его сверстники учились в 7 классе, УЖЕ В МУРМАНСКОЙ ИК-18 КУКАРЕКАЛ ПОД ШКОНАРЕМ!
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Липчанка

26 минут назад
С новой сцены ничего не видно, нужны скамейки перед сценой как раньше. Тоже непонятно зачем здание из контейнеров. Что за недоумок его спроектировал?
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Думал Гулевский плохой мэр

28 минут назад
Оказалось, что Иванов, а теперь Уваркина еще хуже. Верните Гулевского.
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засыпать оснований опор освещения

30 минут назад
Чего засыпать?
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