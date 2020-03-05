Недочеты благоустройства Нижнего парка подрядчик устранит за свой счет

ООО «Квант» и ООО «СУ-1», которые занимались благоустройством Нижнего парка, устранят в рамках гарантийных обязательств недочеты реконструкции. Такое решение принято после комиссионных обследований территории парка и обращений горожан в соцсетях.

- Строители должны выровнять плитку, неплотно прилегающую к основанию, устранить просадки асфальтобетонного покрытия, выкрошившийся асфальт заменить и восстановить разметку беговых дорожек. Также необходимо засыпать оснований опор освещения, уложить в землю кабели ландшафтных светильников, устранить следы коррозии на металлоконструкциях и предотвратить ее вторичное появление. Кроме того, будут восстановлены поврежденные вандалами деревянные короба, закрывающие электрощитовые, - рассказали о плане гарантийных работ в администрации Липецка.



Как подчеркнули в мэрии, все эти работы начнутся в ближайшие недели.



Реконструкция Нижнего парка проводилась в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

