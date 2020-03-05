сегодня, 12:25
Недочеты благоустройства Нижнего парка подрядчик устранит за свой счет
ООО «Квант» и ООО «СУ-1», которые занимались благоустройством Нижнего парка, устранят в рамках гарантийных обязательств недочеты реконструкции. Такое решение принято после комиссионных обследований территории парка и обращений горожан в соцсетях.
Как подчеркнули в мэрии, все эти работы начнутся в ближайшие недели.
Реконструкция Нижнего парка проводилась в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
о , мля , как !
Гость
УВАРКИНА
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Липчанка
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