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Тест на коронавирус, доставленного в инфекционную больницу пациента, показал отрицательный результат
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Экспресс-тест на коронавирус проведенный жителю Липецка, которого вчера в специальной капсуле доставили в областную инфекционную больницу, показал отрицательный результат.
Напомним, что 5 марта в областную инфекционную больницу доставили жителя Липецка с симптомами ОРВИ. В феврале он посещал Италию. Бригада «скорой» привезла его к приемному отделению больницы в специальной капсуле.
«В Липецкую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой», - так объяснили использование капсулы специалисты.
Напомним, что 5 марта в областную инфекционную больницу доставили жителя Липецка с симптомами ОРВИ. В феврале он посещал Италию. Бригада «скорой» привезла его к приемному отделению больницы в специальной капсуле.
«В Липецкую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой», - так объяснили использование капсулы специалисты.
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