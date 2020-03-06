Здоровье

сегодня, 07:09

Тест на коронавирус, доставленного в инфекционную больницу пациента, показал отрицательный результат

3 1373
#коронавирус
2
Тест на коронавирус, доставленного в инфекционную больницу пациента, показал отрицательный результат
Экспресс-тест на коронавирус проведенный жителю Липецка, которого вчера в специальной капсуле доставили в областную инфекционную больницу, показал отрицательный результат.

Напомним, что 5 марта в областную инфекционную больницу доставили жителя Липецка с симптомами ОРВИ. В феврале он посещал Италию. Бригада «скорой» привезла его к приемному отделению больницы в специальной капсуле.  

«В Липецкую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов  и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой», - так объяснили использование капсулы специалисты.


3 1373
#коронавирус
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Родина

13 минут назад
Нет никакого корона вируса. Не было и не будет. Просто новый грипп. И смертность такая же - погибают пожилые и ослабленные.
ответить

Читатель

18 минут назад
Банальные сопли, выписали? или будут "наблюдать"?
ответить

Липчанин

38 минут назад
Если бы нашли - нам сказали бы тоже самое!
ответить

Еще в рубрике

В администрации региона прокомментировали видео с доставкой пациента в инфекционную больницу
#коронавирус
60
В администрации региона прокомментировали видео с доставкой пациента в инфекционную больницу

вчера, 18:31

Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась из-за карантина
#грипп #ОРВИ
11
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась из-за карантина

25.02.2020 14:17

Здоровье
В Липецке за неделю зарегистрированы 32 случая гриппа
#грипп #ОРВИ
18
В Липецке за неделю зарегистрированы 32 случая гриппа

17.02.2020 15:00

Здоровье
В липецких аптеках не оказалось масок и противовирусных лекарств
#маски #аптека #грипп
40
В липецких аптеках не оказалось масок и противовирусных лекарств

14.02.2020 10:02

Общество
Школы города закроют на карантин 13 февраля
#карантин
16
Школы города закроют на карантин 13 февраля

11.02.2020 14:41

Здоровье
Постановление о введении карантина в Липецке подписано
#карантин #школа
81
Постановление о введении карантина в Липецке подписано

11.02.2020 11:27

Здоровье