Общество

57 минут назад

На сессии горсовета показалась новый вице-мэр

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#кадры #администрация Липецка
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На сессии горсовета показалась новый вице-мэр

В администрацию Липецка Галина Пономарева пришла с поста советника Игоря Артамонова.

Сегодня на сессии городского Совета депутаты впервые увидели нового виц-мэра Липецка Галину Пономареву. 3 марта она заняла еще не остывшее после ухода Константина Власова кресло вице-мэра города (Константин Власов написал «по собственному» 28 февраля).

Известно, что новому вице-мэру 49 лет. До назначения в администрацию Липецка Галина Пономарева работала советником губернатора. 

«Галина Пономарева родилась в Воронеже, окончила Елецкий педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». В 1996-м получила диплом юриста Московского института защиты предпринимателя при Московском государственном университете путей сообщения. Окончила курсы МВА - мастера делового администрирования — квалификационная степень магистра в менеджменте (управлении), подразумевающая способность выполнять работу руководителя  высшего звена.

С  2006 года работала в должностях заместителя начальника Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам,  начальника службы управления персоналом и социального развития Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и начальника департамента управления персоналом АО «Федеральной грузовой компании»
До прихода в администрацию города работала советником главы администрации Липецкой области. Замужем. Воспитывает сына», - сообщили биографию вице-мэра в администрации Липецка. 

В новой должности Галина Пономарёва будет координировать работу территориальных округов, управлений внутренней политики, а также муниципальной службы и кадровой работы.



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#кадры #администрация Липецка
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Комментарии (1)

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4 минуты назад
В 49 лет средний человек сидит без работы и шансов ее найти.
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