Общество

10 минут назад

Выживут только «одномандатники»

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#Устав Липецка #Липецкий городской Совет #
Выживут только «одномандатники»

Сегодня липецкие депутаты изменили систему городских выборов.

В городском Совете во второй раз за пять лет изменили систему выборов. Осенью этого года в него выберут 36 депутатов - по одному от каждого округа, на которые разбит Липецк. Так депутатов выбирали раньше, но в 2015 году систему выборов изменили на смешанную, и к 36 «одномандатникам» добавили еще 12 депутатов, избранных по партийным спискам. А в декабре прошлого года в «Единой России» решили, что смешанная система выборов себя изжила, и что политике место либо в областном Совете, либо в Госдуме. Соотвествующие поправки единросы предложили внести в Устав Липецка.

Сегодня депутаты сошлись в последних дебатах по поводу изменения устава города. Самые интересные моменты обсуждения «новой старой» системы выборов горсовета - в одном видео от GOROD48.
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#Устав Липецка #Липецкий городской Совет #

Комментарии (1)

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ghost

1 минуту назад
а где дубинки и росгвардия ??
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