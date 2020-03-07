Здоровье

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Три случая коронавирусной инфекции выявлены в Липецкой области

62 5838
#коронавирус
4
Три случая коронавирусной инфекции выявлены в Липецкой области

7 марта в Липецкой области выявлено три случая коронавирусной инфекции у лиц, прибывших из Италии. Диагноз подтвержден лабораторно.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, трое инфицированных госпитализированы в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельные боксы. Все пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние больных ближе к удовлетворительному.

Лица, находившиеся в тесном контакте с больными, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.

- Администрация региона держит под контролем возможное распространение коронавирусной инфекции, - заявили в пресс-службе.

Лечебная сеть Липецкой области готова к предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В медицинских организациях пополнены запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов. Для обследования и лечения есть необходимые медикаменты и оборудование.

В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность. За счёт резервного фонда Правительства РФ закупаются дополнительно 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проведены проверки медицинских организаций по недопущению внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции.

В медицинских организациях актуализированы оперативные планы работы учреждений на случай поступления больного с коронавирусной инфекцией, разработаны и утверждены схемы перевода на строгий противоэпидемический режим, порядок перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных.

В соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями на территории области, как и в других регионах России, в составе лечебной сети созданы обсерваторы – подразделения, в которых временно размещаются граждане без признаков инфекционного заболевания, но имевшие контакты с больными, прибывшими из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такой обсерватор организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы в период его планового закрытия на ежегодную санитарную обработку.

Координацию всех работ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона осуществляет областной оперативный штаб под руководством главы администрации Липецкой области  Игоря Артамонова.

В регионе открыта горячая линия. Задать вопросы о профилактике и лечении коронавирусной инфекции можно по телефону — 8-904-288-18-42.

62 5838
#коронавирус
4

Комментарии (63)

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Мда

6 секунд назад
А студенты мотаются везде. В вузах даже мероприятия не отменены
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Липчанин

1 минуту назад
Маруся, пить самогон и мыться самогоном и никакая зараза не прилипнет.
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eeeee

3 минуты назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
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Перри Мейсон

5 минут назад
Невидимая рука рынка
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врач

6 минут назад
Маруся, противовирусных препаратов не существует это всё фуфломицины. есть только противовирусные от герпеса, гепатита
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Липчанин

7 минут назад
Огласите фамилии и адреса
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Екатерина

8 минут назад
Молодцы, что ещё можно сказать ....
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домохозяйка

8 минут назад
сегодня обошла 3 аптеки на 16 м-не нигде нет масок
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гость

10 минут назад
Послушайте, хватит уже лгать, нет никакого коронавируса!
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000

11 минут назад
А сколько их собирается ехать в поездки и сколько * , кто знает? Процесс безконтрольный
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