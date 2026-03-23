Общество
214
49 минут назад
2

Сезон заготовок еще не начался, а сахар уже дорожает

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина с дешевыми продуктами снизилась в цене на 21 рубль 38 копеек. Мы нашли яйца, лук и картофель подешевле.



При этом набор дорогих продуктов подорожал на 23 рубля 5 копеек. Вновь появилось дорогое подсолнечное масло и мини-бананы, которые стоят значительно дороже обычных.



Весна, по крайней мере, календарная, уже перевалила за половину и хочется обновить рацион, а маркетологи тут как тут. Набор для окрошки, состоящий из пучка лука, укропа и нескольких редисок, стоит 142 рубля 99 копеек.



Если не полениться и купить все на вес, выйдет значительно дешевле. На Центральном рынке редис продают уже по 160 рублей за килограмм. Зеленый лук, которого очень много на прилавках, одни продавцы предлагают по сто рублей за три пучка, другие — за один. Пучки, конечно, разные по размеру. Пучок укропа стоит от 40 до 50 рублей.



Редис появился уже и в магазинах, но в них он значительно дороже. Привезенный аж из Израиля стоит 169 рублей 99 копеек за полкило.

К окрошке самые дешевые яйца можно также купить на рынке. От молодой курочки они стоят 60 рублей за десяток.



Заканчивается капуста старого урожая, на Центральном рынке она была только у одного продавца, а в одном из магазинов мы вообще ее не нашли — только нового урожая, а она почти в два раза дороже.

Подорожала морковь.



Причем в одном из магазинов продавали только мытую, которая в несколько раз дороже той, что в грунте.



При этом на Центральном рынке мы нашли хороший крупный картофель всего по 30 рублей за килограмм. Продавец распродавал запасы. Так что есть смысл, если хотите сэкономить, обойти несколько торговых точек.



Сезон заготовок еще не начался, а сахар уже начал дорожать. Аналитики объясняют это эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.



Не ведитесь на такие маркетинговые ходы. В той пачке, что дороже, килограмм веса

И еще вариант работы маркетологов. Сливочное масло в помятой упаковке предлагают со скидкой 22% — за 169 рублей 99 копеек. Однако по такой цене этом масло сейчас практически везде.



Мы уже не раз рассказывали о рекордно низких ценах на цитрусовые. Однако на Центральном рынке они отнюдь не дешевеют. Мы увидели мандарины, по размеру мельче клубники, по 400 рублей за килограмм. Ценители и на них находятся.

Комментарии (2)

Ваня
32 минуты назад
Почему подорожали семена сахарной свеклы, почему подорожало горючее, почему подорожали средства защиты растений, почему производителям пришлось нанимать дополнительно людей для отчётов в государственные сервисы, почему поднялись налоги ? Наверное , поэтому подорожал сахар и подорожает все остальное. Один с сошкой и семеро с ложкой...
Шедевр
34 минуты назад
Чтобы поднять экономику с колен, надо просто поднять цены на всё.
