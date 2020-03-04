сегодня, 21:36
Публичные слушания по благоустройству парка Победы зашли в тупик
Сегодня в ГДМ «Октябрь» прошли публичные слушания плана мэрии по реконструкции парка Победы. Участники слушаний завалили мэра Евгению Уваркину проиворечивыми предложениями.
«Кто дал право новым властям уходить от истории и ломать историческое памятное место?! Менять назначение, название и тематику парка!? Менять сложившийся стиль?! Лишать жителей десятка микрорайонов единственной зоны отдыха на лоне природы?! Кто дал право превращать нормальный любимый парк в зону спорта-фудкорта-ярмарок-бассейнов? Закатывать куски парка в резиновое покрытие и деревянные настилы, покрывать тропинки щебенкой и щепой при такой сложной экологической обстановке в Липецке?! Что, наши деды только за фуд-корты и плейстэшн воевали?» - так в письме GOROD48 оценила проект администрации одна из наших читательниц.
Продолжились дебаты и перед официальным началом публичных слушаний. Пришедшие на них горожане разбились на группки и активно рассуждали о том, что они хотели бы видеть в парке Победы, например, мемориал в память липчан-героев Великой Отечественной войны, а против чего возражают (автопарковок в центре парка и платных плавательных бассейнов под открытым небом).
Концепцию парка Победы представила собравшимся Мария Золотарева, один из авторов проекта.
Авторы концепции хотят разбить парк на три зоны. Со стороны гипермаркета «Линия» и проспекта 60 лет СССР появится молодежно-патриотическая зона. Здесь останется памятник Солдату, будет переоформлен парадный вход. На входе в парк установят QR-модули, где, считав код телефоном, гости увидят парк полем боя с танками и другой военной техникой. У входа останутся пушки, а вот боевой катер перенесут ко входу в парк со стороны улицы Полиграфической. Эта зона должна быть готова к 9 мая.
Тут хотят видеть еще и спортивную и семейно-развлекательную зоны с парком аттракционов «Жемчужина» и парком «Забава» (в последней появятся открытые платные бассейны, которые частный инвестор собирается скрыть от любопытных глаз забором). В дальнюю часть этой территории, в зеленый массив, будет проведено электричество, будут освещены тропы и пикниковые зоны отдыха. Но за благоустройство этой территории подрядчик возьмется после празднования Дня Победы.
- Мы постарались максимально сберечь деревья. Мы помним историю создания этого парка, где каждое посаженное дерево символизировало ушедшего на фронт жителя Липецка. Фактически все остается, как есть. В спортивной зоне нужно поменять уже устаревший веревочный городок на новый, поставить новые, исполненные в едином стиле фуд-корды вместо нынешних киосков, обновить аттракционы.
- Кстати, в этом году в парке вместо старого колеса обозрения появится новое, - присоединилась к презентации Марии Золотаревой глава Липецка Евгения Уваркина.
Вход в парк со стороны Полиграфической тоже обновят. Его сделают шире и уберут ступеньки для удобств маломобильных граждан. Минимальные перемены ждут зону экотроп (от мостика в жилой район до улицы Берзина). Там просто облагородят то, что есть, и установят лавочки и малые архитектурные формы, которые сейчас находятся у эстрады. В парке обновят покрытие и оно стент разноплановым - в асфальте, в песке на детской площадке, в резине и деревянных настилах в спортивной зоне, в широкоформатной плитке на входах и на центральной аллее. По периметру парка появятся вело- и беговые дорожки, и они не задумываются общими - для удобства спортсменов их укатают асфальтом разных цветов. И вообще парк станет разноцветным.
- Красный - для патриотической зоны от цвета пролитой крови, синий - для семейной зоны от цвета мирного неба. Зона здоровья будет желтого цвета, как солнце. Например, в посаженных в форме звезды елях появится зона отдыха. Думаю, результат всем понравится, - наивно заявила Мария Золотарева.
Не тут-то было. Известный краевед Александр Клоков предъявил авторам концепции сразу несколько претензий. Например, вместо шатра для занятий йогой лучше бы сделать православную часовню для убиенных во время войны воинов. Также, по его мнению, нельзя ставить буквы названия парка на землю - это, во-первых, унижает подвиг фронтовиков, во-вторых, такие входные группы станут местами для селфи «идиотов с бутылками баварского пива». Общественник Леонид Стуров категорично заявил, что в парке не должно быть никаких собак! Мол, сегодня они добрые, а завтра - злые.
- Собачникам место в логу! И чтобы не было йоги! И поменьше чавкающих людей! - безапелляционно заявил общественник
Другой непременный участник публичных слушаний, «раб божий Владимир», в очередной раз призвал раздать бюджетные деньги в виде грантов неким «сынам Отечества», которые найдут им достойное применение. Безымянный липчанин буквально устроил истерику, требуя дать ему микрофон. Когда его ему дали, он раскритиковал главу Липецка за бардак в Нижнем парке - за вставшую дыбом тротуарную плитку и за так и не построенный бювет. Депутат горсовета, коммунист Александр Ушаков, потребовал убрать из парка Победы открытые бассейны под предлогом того, что голые тела будут оскорблять память павших в Великой Отечественной войне, а также потребовал от власти немедленно навести порядок на Евдокиевском кладбище.
Другим выступающим не нравились новая сцена, новый асфальт, новые входные группы, новые точки общепита. Кто-то не хотел видеть в парке грунтовые дорожки, а кто-то желал, чтобы они были из гравия или даже щебня. Единственного человека, который вступился за идею спортивной зоны в парке и заявившего, что «патриот - не тот, кто сидит на пушках», осмеяли, узнав, что он не служил в армии.
Евгения Уваркина, что удивительно, доброжелательно выслушивала всех выступавших. И почти со всеми, что интересно, была согласна! Так, Леониду Стурову она пообещала вынести за пределы парка Победы площадку для выгула собак (на ее месте появится парк аттракционов «Жемчужина»), коммунисту Ушакову предложила подать пример в уборке того же Евдокиевского кладбища («Вы много говорите, но начните же что-то делать!»), пообещав критически взглянуть на частный проект строительства бассейнов, краеведу Клокову пообещала часовню.
Депутат горсовета Евдокия Бычкова клятвенно пообещала достроить бювет в Нижнем парке к маю - ее подвел турецкий контрагент, вовремя не приславший в Липецк камень
Итак, концепция с грехом пополам рассмотрена. В мэрии обещают, что на ее основе (интересно, на какой с учетом массы разнонаправленных пожеланий горожан) подрядчик разработает подробный проект и смету обновления парка Победы. Реконструкция парка будет, кстати, финансироваться из разных источников - бюджетов города и области, а также частных инвестиций, но пока нереально назвать даже примерные цифры.
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Что за ...?
товарищ
Талли Кельми (баба с наколками)