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Ехал на годовщину свадьбы с трёхлитровой банкой пива: водитель трижды за полгода попался пьяным
Липчанка трижды меняла матрас, но он снова проседал: у магазина удалось отсудить больше 110 тысяч
Происшествия
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47 минут назад
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Ехал на годовщину свадьбы с трёхлитровой банкой пива: водитель трижды за полгода попался пьяным
Полицейским пришлось заковать его в наручники. Теперь «ВАЗ-21140» конфискован в пользу государства.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, впервые мужчин попался пьяным за рулем в марте этого года. Его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.
26 июля водителя осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде на 200 часов обязательных работ и лишили прав уже на два года.
А спустя пять дней мужчина выпил, заблаговременно отмечая профессиональный праздник, а потом вспомнил, что 1 августа у него годовщина свадьбы, и решил сделать сюрприз жене. Прихватив с трехлитровую банку пива, он снова поехал пьяным. Но на улице Набережной в селе Доброе его остановил наряд ДПС. Полицейские отстранили его от управления автомобилем, но он начал сопротивляться и его заковали в наручники. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
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