Полицейским пришлось заковать его в наручники. Теперь «ВАЗ-21140» конфискован в пользу государства.

В Добровском округе водитель выслушал приговор за третий случай пьяной езды за полгода. Мужчина получил 320 часов обязательных работ, лишён прав на 2,5 года, а его автомобиль «ВАЗ-21140» конфискован в доход государства. Решение суд вынес по совокупности с неотбытым наказанием по предыдущему приговору.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, впервые мужчин попался пьяным за рулем в марте этого года. Его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.26 июля водителя осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде на 200 часов обязательных работ и лишили прав уже на два года.А спустя пять дней мужчина выпил, заблаговременно отмечая профессиональный праздник, а потом вспомнил, что 1 августа у него годовщина свадьбы, и решил сделать сюрприз жене. Прихватив с трехлитровую банку пива, он снова поехал пьяным. Но на улице Набережной в селе Доброе его остановил наряд ДПС. Полицейские отстранили его от управления автомобилем, но он начал сопротивляться и его заковали в наручники. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.