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Погода в Липецке
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43 минуты назад
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Температура воздуха в Липецке близка к рекордным значениям
Среднесуточные температуры воздуха выше нормы почти на пять градусов.
Среднесуточные температуры сейчас выше многолетних на +4,7 градуса.
— Погоду в области определяют атмосферные фронты активного циклона, — сказала Елена Скоробогатова.
Напомним, мэрия планировала начало отопительного сезона на следующую неделю, в социальные объекты тепло подают с этого понедельника.
По закреплённым в 354-м постановлении правительства РФ правилам отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. До таких значений, если судить по долгосрочным прогнозам на погодных онлайн-сервисах, температура воздуха опустится в двадцатых числах октября.
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