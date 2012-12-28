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Погода в Липецке
268
43 минуты назад
4

Температура воздуха в Липецке близка к рекордным значениям

Среднесуточные температуры воздуха выше нормы почти на пять градусов.

В ближайшие пять дней в Липецке будет теплее, чем обычно в это время года. Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Елена Скоробогатова, 9 и 12 октября столбики термометров и вовсе могут добраться до отметки +20. (Самым жарким 9 октября было в 2011 году: +21,1 градуса, а 12 октября — в 1935 году: +22,6 градуса.) Самая холодная ночь до конца недели будет с 10 на 11 октября, когда температура воздуха может опуститься до +5.

Среднесуточные температуры сейчас выше многолетних на +4,7 градуса.

— Погоду в области определяют атмосферные фронты активного циклона, — сказала Елена Скоробогатова.

Напомним, мэрия планировала начало отопительного сезона на следующую неделю, в социальные объекты тепло подают с этого понедельника.

По закреплённым в 354-м постановлении правительства РФ правилам отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. До таких значений, если судить по долгосрочным прогнозам на погодных онлайн-сервисах, температура воздуха опустится в двадцатых числах октября.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Слесарь
6 минут назад
Можно не напрягаться рир энерго и дальше спокойно без напряга латать старые придомовые теплотрассы где не работают общие задвижки отключив несколько районов или кварталов.
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Ваш тренер
10 минут назад
Осень - лучшее время года.
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Житель Липецка
13 минут назад
Не сглазить бы
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Елена
34 минуты назад
Погода- Кайф!
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