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Общество
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38 минут назад
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Стоматологические поликлиники объединяют в один центр
Также правительство области решило объединить инфекционку и две больницы в Ельце.
К «Областной стоматологической поликлинике — «Стоматологическому центру» присоединяются липецкая городская детская стоматологическая поликлиника, первая и вторая липецкие стоматологические поликлиники и елецкая стоматологическая поликлиника.
К областной инфекционной больнице присоединятся областной центр инфекционных болезней.
К Елекцкой городской больнице им. Н.А Семашко присоединяется елецкая детская больница.
Как указывается в документе, объединения проводятся «в целях совершенствования организации медицинской помощи населению и рационального использовнаия материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения».
В региональном минздраве заверили, что реорганизация не повлияет на качество оказания медицинской помощи.
Завершиться объединения должны к 1 апреля 2027 года.
Напомним, объединение медицинских организаций продолжается в области уже несколько лет. 1 марта 2027 года завершится объединение Елецкой, Измалковской и Становлянской районных больниц. К 1 апреля объединятся Липецкая городская детская больница и областной лечебно-физкультурный диспансер. В 2025 году в Липецке объединили поликлиники, а районные больницы свели в кластеры.
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