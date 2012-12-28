Дожди не повлияют на пришедшее тепло.



В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будут определять атмосферные фронты североатлантического циклона, пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 1–5 градусов тепла, что на 3–7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днём местами небольшие дожди. Ветер западный, 8–13 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью — от +2 до +7 градусов, днём — от +4 до +9.В Липецке облачно, ночью умеренные, днём небольшие дожди. Ночью — от +4 до +5 градусов, днём — от +5 до +7.День 21 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1971 году: тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 23 градуса мороза.