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Общество
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сегодня, 16:58
В Липецкой области плюсовые температуры и днём, и ночью
Дожди не повлияют на пришедшее тепло.
Среднесуточные температуры воздуха составят 1–5 градусов тепла, что на 3–7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днём местами небольшие дожди. Ветер западный, 8–13 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью — от +2 до +7 градусов, днём — от +4 до +9.
В Липецке облачно, ночью умеренные, днём небольшие дожди. Ночью — от +4 до +5 градусов, днём — от +5 до +7.
День 21 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1971 году: тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 23 градуса мороза.
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