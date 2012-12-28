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Общество
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сегодня, 17:10
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В Студгородке отключат холодную воду
Без холодной воды также останутся частично районы Опытной станции, 15-го и 2-го микрорайонов.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, № 6, 6а по улице Папина, № 71, 74 по улице Достоевского, № 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, № 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14 в Студенческом городке, № 14, 14/2, 16, 16/1, 20/2 по улице Космонавтов, № 67/1, 73/3, 73/2, 75/2, 79/2 по улице Гагарина, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Одесской, Станционной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 299, 299б, 299г по улице Баумана, № 3, 5, 7, 9а по проспекту 60 лет СССР, № 116, 118, 120, 128а по проспекту Победы.
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