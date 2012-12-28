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В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
Общество
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42 минуты назад
В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
В основном обломками беспилотников повреждены крыши и остекление домов. Восстановление пройдет по хорошо отработанной схеме.
«Специалисты фиксируют объём ущерба и определяют план первоочередных восстановительных работ. Ни один пострадавший дом не останется без внимания — окажем жителям всю необходимую помощь в ликвидации последствий. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил глава Липецкого округа Давид Тодуа.
Как пояснил GOROD48 Давида Тодуа, сверхкритической ситуации нет. В основном, повреждены кровля и остекление домов. Восстановление будет проходить по уже хорошо отработанной в округе схеме. Как правило, владельцы домов оперативно всё восстанавливают сами, а потом получают компенсационные выплаты на основе выводов оценщиков.
Напомним, ночью 19 ноября над Липецкой областью были сбиты 18 беспилотников. В Липецком округе обломками БПЛА оказались повреждены около 20 домов деревень и сел Косыревского территориального отдела. Повреждения также получили автомобили.
Кроме того, есть одна пострадавшая: лёгкое ранение руки получила 53-летняя женщина, из её локтя врачи извлекли металлический осколок размером 3 на 3 миллиметра. Женщина проходит лечение в травматологическом отделении БСМП №1.
Жителям Липецкого округа напоминают правила безопасности при обнаружении фрагментов БПЛА или подозрительных предметов: не подходить, и не прикасаться к ним — это может быть смертельно опасно. Незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб: 112.
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