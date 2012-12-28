Двое жителей Усманского округа стали фигурантами уголовных дел о хранении наркотиков в крупном размере.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Усманский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность двух местных жителей к незаконному хранению наркотических средств растительного происхождения. Противоправная деятельность усманцев пресечена в рамках третьего этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026».У 38-летнего мужчины запрещённые вещества обнаружены в надворной постройке — гараже, а также в багажнике автомобиля «ВАЗ-2105». Из незаконного оборота изъято 421 грамм марихуаны и свыше 1 килограмма частей растения рода каннабис. В доме 44-летнего местного жителя полицейские нашли и изъяли более 887 граммов наркотика и свыше 1,7 килограмма частей наркосодержащего растения.Следователями ОМВД России «Усманский» в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.