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Общество
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30 минут назад
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В Усманском округе из незаконного оборота изъяты крупные партии марихуаны
Двое жителей Усманского округа стали фигурантами уголовных дел о хранении наркотиков в крупном размере.
У 38-летнего мужчины запрещённые вещества обнаружены в надворной постройке — гараже, а также в багажнике автомобиля «ВАЗ-2105». Из незаконного оборота изъято 421 грамм марихуаны и свыше 1 килограмма частей растения рода каннабис. В доме 44-летнего местного жителя полицейские нашли и изъяли более 887 граммов наркотика и свыше 1,7 килограмма частей наркосодержащего растения.
Следователями ОМВД России «Усманский» в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.
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