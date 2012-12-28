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Происшествия
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59 минут назад
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Подросток-мотоциклист попал в ДТП: началась проверка в отношении его отца
У юноши не было прав. А мотоцикл не зарегистрирован в Госавтоинспекции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в июне этого года мужчина разрешил 16-летнему сыну управлять не зарегистрированным в Госавтоинспекции мотоциклом «MotoLand XV250-B». При этом мужчина прекрасно знал, что сын не имеет права управлять мотоциклами и не достиг 18-летнего возраста. Тем самым он подверг жизнь своего ребёнка опасности. В тот же день подросток попал в ДТП.
«Материалы проверки направлены в Липецкий МСО СУ СК России по Липецкой области. Ход и результаты доследственных мероприятий взяты под контроль», — рассказали в прокуратуре.
За подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Как раз накануне по такой статье осудили отца совершившего смертельное ДТП 17-летнего подростка: в аварии погибла 15-летняя девочка. Липчанин научил сына управлению автомобилем и разрешал ему самостоятельно ездить, зная, что тот не учился в автошколе и не имеет водительских прав. Получив доступ к машине, юноша посадил в салон друзей и не справился с управлением. В результате 50-летний мужчина оштрафован судом на 70 000 рублей, а автомобиль «Шкода Октавиа» конфискован.
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