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11 минут назад

Белки мигрировали из Быханова сада

Однако весной они могут вернуться.

Житель Липецка заметил, что из Быханова сада почти пропали белки:

«Мы их кормили каждые выходные, а за последние две недели нашли всего одну, хотя раньше их было очень много», — написал липчанин GOROD48.

В заповеднике «Галичья гора» нам объяснили, что снижение численности белок наблюдается периодически. Молодые особи ищут новые места обитания с меньшей конкуренцией за кормовую базу. В заповеднике вспомнили случай, когда сотни тысяч белок мигрировали, переплывая Енисей. Кроме того, в животном мире наблюдается цикличность численности популяций. Ещё одно возможное объяснение — с приближением зимы белки становятся незаметнее. Их рыжая шёрстка меняется на серую; собирая запасы в дуплах деревьев, белки в основном находятся на высоте, вдали от глаз человека.

В заповеднике посоветовали не переживать: белки в парках Липецка обитали всегда, и периодически их становилось то больше, то меньше.
животные
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