Угроза атаки БПЛА действовала всю ночь.

В одиннадцатом часу вечера пятницы экстренные службы объявили сначала желтый, а затем и красный уровни воздушной опасности.Опасность миновала только рано утром. В 05:14 отменили желтый уровень, в 05:21 сняли уровень красный.