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Происшествия
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сегодня, 07:33
Красный уровень в Липецкой области отменили рано утром
Угроза атаки БПЛА действовала всю ночь.
Опасность миновала только рано утром. В 05:14 отменили желтый уровень, в 05:21 сняли уровень красный.
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