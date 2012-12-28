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Липчанка трижды меняла матрас, но он снова проседал: у магазина удалось отсудить больше 110 тысяч
Общество
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сегодня, 15:41
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Липчанка трижды меняла матрас, но он снова проседал: у магазина удалось отсудить больше 110 тысяч
Сам матрас стоил в два раза дешевле.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года женщина купила в магазине матрас за 55,3 тысячи рублей. Но при использовании в матрасе образовалась глубокая вмятина.
Женщина написала жалобу в магазин — она сочла, что пользоваться матрасом нельзя. Магазин согласился, что матрас бракованный, и по гарантии выдал ей новый. Но на новом матрасе появилась точно такая же вмятина. Магазин ещё дважды менял матрас, но каждый раз история повторялась — они снова проседали.
Тогда женщина попросила магазин просто вернуть ей деньги. Тот сразу не вернул, и женщина пошла в суд.
К моменту вынесения решения магазин всё же вернул деньги. Но также с него взыскали неустойку в 8 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 8 тысяч рублей, штраф в 20 тысяч рублей, почтовые и судебные расходы.
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