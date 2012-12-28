Сам матрас стоил в два раза дешевле.

Липчанка отсудила у магазина 111,8 тысячи рублей за некачественный матрас. Причём матрас стоил в два раза дешевле.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года женщина купила в магазине матрас за 55,3 тысячи рублей. Но при использовании в матрасе образовалась глубокая вмятина.Женщина написала жалобу в магазин — она сочла, что пользоваться матрасом нельзя. Магазин согласился, что матрас бракованный, и по гарантии выдал ей новый. Но на новом матрасе появилась точно такая же вмятина. Магазин ещё дважды менял матрас, но каждый раз история повторялась — они снова проседали.Тогда женщина попросила магазин просто вернуть ей деньги. Тот сразу не вернул, и женщина пошла в суд.К моменту вынесения решения магазин всё же вернул деньги. Но также с него взыскали неустойку в 8 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 8 тысяч рублей, штраф в 20 тысяч рублей, почтовые и судебные расходы.