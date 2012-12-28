«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Общество
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сегодня, 14:27
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28-летняя мать-одиночка записала отцами своих детей четверых иностранцев
Клиентов липчанка нашла через переписку в интернете. За каждую сделку мать получила по 10 тысяч рублей.
«В 2021 году женщина в одном из мессенджеров познакомилась с неизвестным мужчиной, который узнал, что она является матерью-одиночкой четверых малолетних детей и испытывает финансовые трудности. Мужчина предложил ей денежное вознаграждение за фиктивное установление отцовства. Женщина согласилась, и незнакомец подыскал четверых иностранцев, которые в 2021 и в 2022 году установили отцовство над её детьми. За каждую сделку липчанка получила по 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В результате двое граждан республик ближнего зарубежья получили вид на жительство в России, а один — гражданство России в упрощенном виде. Четвертый иностранец не пытался легализоваться. В отношении троих решается вопрос об аннулировании ранее выданных разрешительных документов. Решения об установлении отцовства также признаны недействительными.
Сама женщина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск. Летом 2026 года её задержали при попытке выехать в соседнее государство. Сейчас многодетная мать арестована. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Такие истории — не редкость. Недавно Левобережный районный суд приговорил 42-летнюю многодетную мать к 4 годам 3 месяцам общего режима за организацию незаконной миграции, магазинную кражу и кражу с банковского счета: всего за 20 000 рублей липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей.
Тот же Левобережный районный суд приговорил 38-летнюю липчанку к двум годам условного срока с таким же испытательным за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России (по части первой статьи 322.1 УК РФ) — на её счету один фиктивный брак с мигрантом и два фиктивных отцовства.
Кроме того, ранее мы рассказывали о 27-летней липчанке, которая фиктивно записала отцами своих дочерей граждан Афганистана и Индии. Тот же Левобережный районный суд Липецка приговорил 39-летнего москвича — организатора незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства — к двум годам условного срока c таким же испытательным сроком и штрафу в 200 тысяч рублей. 27-летняя липчанка, которая записывала иностранцев отцами своих детей, получила 1 год 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 1,5 года.
При этом аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области предостерегал матерей от заработка на легализации иностранцев через установление их отцовства. Помимо правовых последствий, следует подумать и о своих детях.
Лжеродитель, установивший отцовство над несовершеннолетним, приобретает абсолютные родительские права. Он сможет влиять на всю дальнейшую судьбу ребенка: подписать или нет согласие, к примеру, на медицинское вмешательство, на совершение сделки, выезд за границу и так далее. В случае утраты матерью дееспособности или смерти, этот человек вообще получит право единолично решать вопрос о жизнеустройстве ребенка. Кроме того, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
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