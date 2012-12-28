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сегодня, 14:27
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28-летняя мать-одиночка записала отцами своих детей четверых иностранцев

Клиентов липчанка нашла через переписку в интернете. За каждую сделку мать получила по 10 тысяч рублей.

В суд направлено уголовное дело в отношении 28-летней липчанки, которая за вознаграждение записала отцами своих детей 2015, 2017, 2018 и 2021 годов рождения четверых иностранцев. Женщину обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части второй статьи 322.1 УК РФ).

«В 2021 году женщина в одном из мессенджеров познакомилась с неизвестным мужчиной, который узнал, что она является матерью-одиночкой четверых малолетних детей и испытывает финансовые трудности. Мужчина предложил ей денежное вознаграждение за фиктивное установление отцовства. Женщина согласилась, и незнакомец подыскал четверых иностранцев, которые в 2021 и в 2022 году установили отцовство над её детьми. За каждую сделку липчанка получила по 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В результате двое граждан республик ближнего зарубежья получили вид на жительство в России, а один — гражданство России в упрощенном виде. Четвертый иностранец не пытался легализоваться. В отношении троих решается вопрос об аннулировании ранее выданных разрешительных документов. Решения об установлении отцовства также признаны недействительными.

Сама женщина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск. Летом 2026 года её задержали при попытке выехать в соседнее государство. Сейчас многодетная мать арестована. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Такие истории — не редкость. Недавно Левобережный районный суд приговорил 42-летнюю многодетную мать к 4 годам 3 месяцам общего режима за организацию незаконной миграции, магазинную кражу и кражу с банковского счета: всего за 20 000 рублей липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей. 

Тот же Левобережный районный суд приговорил 38-летнюю липчанку к двум годам условного срока с таким же испытательным за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России (по части первой статьи 322.1 УК РФ) — на её счету один фиктивный брак с мигрантом и два фиктивных отцовства.

Кроме того, ранее мы рассказывали о 27-летней липчанке, которая фиктивно записала отцами своих дочерей граждан Афганистана и Индии. Тот же Левобережный районный суд Липецка приговорил 39-летнего москвича — организатора незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства — к двум годам условного срока c таким же испытательным сроком и штрафу в 200 тысяч рублей. 27-летняя липчанка, которая записывала иностранцев отцами своих детей, получила 1 год 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 1,5 года.

При этом аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области предостерегал матерей от заработка на легализации иностранцев через установление их отцовства. Помимо правовых последствий, следует подумать и о своих детях.

Лжеродитель, установивший отцовство над несовершеннолетним, приобретает абсолютные родительские права. Он сможет влиять на всю дальнейшую судьбу ребенка: подписать или нет согласие, к примеру, на медицинское вмешательство, на совершение сделки, выезд за границу и так далее. В случае утраты матерью дееспособности или смерти, этот человек вообще получит право единолично решать вопрос о жизнеустройстве ребенка. Кроме того, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 
миграция
иностранцы
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Комментарии (7)

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Как гость
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ПЕНСИОНЕР
34 минуты назад
вот такие бабы у нас. не понятно что в голове.
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А до маткапитала
39 минут назад
такие мамаши делали аборты. Детей жаль в этой ситуации.
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Гость
51 минуту назад
Сумма названа для прессы?
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Не понял
сегодня, 15:21
Вообще - то , приобретая абсолютные родительские права, новоявленные папаши приобретают и обязанности по содержанию ребенка, а в случае отказа, с них должны взыскиваться алименты.Или на иностранцев эти нормы не распространяются ?
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Бабка Первая
27 минут назад
Реальных папочек, живущих по соседству, годами не могут заставить платить алименты. А за мобильными иностранцами гоняться по стране, тем более, некому.
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Вы не правы
16 минут назад
Реальных папочек, живущих по соседству, годами не могут заставить платить алименты. А за мобильными иностранцами гоняться по стране, тем более, некому. Всё они могут, если есть решение суда.
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Я
сегодня, 14:43
Липецк обнищал совсем. Мамочки за 10 тыш., преступают закон.
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