На площади Авиаторов перекрыты две полосы

Энергетики подключают новый жилой комплекс к центральному водоснабжению, а дорожники меняют асфальт.

На площади Авиаторов частично ограничено движение по двум полосам — энергетики подключают ЖК «Поколение» к центральному водоснабжению. Воспользовавшись ситуацией, дорожники меняют асфальт на улице Гагарина.«Одну полосу планируется открыть до конца недели, вторую — сразу после врезки новых сетей в действующий водопровод», — рассказали в мэрии Липецка.