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Общество
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19 минут назад
На площади Авиаторов перекрыты две полосы
Энергетики подключают новый жилой комплекс к центральному водоснабжению, а дорожники меняют асфальт.
«Одну полосу планируется открыть до конца недели, вторую — сразу после врезки новых сетей в действующий водопровод», — рассказали в мэрии Липецка.
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