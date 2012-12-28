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Завершено расследование гибели 36-летнего рабочего асфальтобетонного завода: мужчину зажало в мешалке
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сегодня, 15:20
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Завершено расследование гибели 36-летнего рабочего асфальтобетонного завода: мужчину зажало в мешалке
Голова и плечи работника находились в мешалке, до закрытия затвора оставалось 15 сантиметров. Но когда мужчину попытались освободить, болтовое крепление затвора было сорвано.
Об этом несчастном случае на производстве мы рассказывали: 30 августа на асфальтобетонном заводе в селе Копцевы Хутора Липецкого округа погиб рабочий. По данным следствия, оператор не обесточил мешалку, и рабочего, который начал её ремонтировать, зажало насмерть.
Как сообщает Гострудинспекция, работник получил задание осмотреть асфальтомесительную установку для последующего устранения неисправностей, а также смазать детали и прочистить фильтры.
«Поднявшись на смотровую площадку, работник заметил, что на затворе мешалки не хватает двух болтов крепления брони, и попросил открыть затвор мешалки для более точного визуального подтверждения неисправности. Вследствие этого работник оказался зажатым затвором мешалки, голова и плечи находились внутри, до полного закрытия затвора оставалось 15 сантиметров. В результате действий по освобождению работника болтовое крепление затвора было сорвано. После освобождения прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть работника. На данный момент установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда», — сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области.
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