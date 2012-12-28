Завершено расследование гибели 36-летнего рабочего асфальтобетонного завода: мужчину зажало в мешалке

Голова и плечи работника находились в мешалке, до закрытия затвора оставалось 15 сантиметров. Но когда мужчину попытались освободить, болтовое крепление затвора было сорвано.