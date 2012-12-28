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«Мы не знали»: перепугавшие жителей трёх домов на Доватора друзья не ведали о запрете салютов
Происшествия
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36 минут назад
«Мы не знали»: перепугавшие жителей трёх домов на Доватора друзья не ведали о запрете салютов
Двое взрослых мужчин заявили полицейским, что ничего не знали о действующем уже три года запрете. Теперь это знание закрепит штраф по трём административным статьям.
«Участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 3 УМВД России по г. Липецку личность нарушителей была установлена. Ими оказались липчане 1998 и 1999 годов рождения. Мужчины пояснили сотрудникам полиции, что праздновали день рождения. Со слов правонарушителей, они не знали о противоправности своих действий», — рассказали в областном управлении МВД.
Оба мужчины оштрафованы за мелкое хулиганство. Кроме того, им грозит ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (штраф от 5000 до 15 000 рублей) и за нарушение запрета на запуск салютов (от 1000 до 3000 рублей).
Запуск салютов в Липецкой области запрещён с 1 июня 2023 года.
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