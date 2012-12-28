«Мы не знали»: перепугавшие жителей трёх домов на Доватора друзья не ведали о запрете салютов

Двое взрослых мужчин заявили полицейским, что ничего не знали о действующем уже три года запрете. Теперь это знание закрепит штраф по трём административным статьям.

