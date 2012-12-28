Руководители ведомств по делам молодёжи решают, как сделать регионы привлекательными для молодых, какие инструменты поддержки работают лучше остальных.





Четыре дня, с 19 по 22 ноября, руководители ведомств по делам молодёжи из 89 регионов, лидеры отделений «Движения Первых» обсудят в Ельце молодёжную политику страны и определят приоритеты на 2027 год.— Для нас важно, во-первых, поговорить о том, что удалось в 2026 году, что удалось усилить в нашей работе, о знаковых событиях, которые мы реализовывали по поручению президента. Мы встречались с тысячами молодых людей, недавно послушали их в Екатеринбурге на международном фестивале молодёжи, теперь настала очередь древнего Ельца, — сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.По его словам, в рамках поручения президента в стране работает большая программа по созданию инфраструктуры молодёжной политики.— По президентской программе «Регион для молодых» обновлено 263 молодёжных центра, в этом году открывается ещё 95, а к концу 2027 года их число превысит 450.Григорий Гуров также обозначил задачи на 2027 год:— Это и работа с молодыми людьми, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Развитие добровольчества и волонтёрской деятельности. И, конечно, проекты и программы, связанные с поддержкой молодых людей, их творчества, инициатив, поддержка спортивных, студенческих и школьных проектов. То есть это всё системная работа в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».По словам главы Росмолодёжи, работа ведомства строится вокруг четырёх векторов.— Первое — это смыслы. Мы в любом случае идеологическое ведомство, мы занимаемся воспитанием, идеологией — это то, во что мы верим, это образы. Второе — действие, реальные дела. Наша задача, чтобы каждый молодой человек прошёл через определение своей роли, кем он может быть и кем он может состояться в обществе. Безусловно, это среда — места, где занимаются их воспитанием, — отметил Гуров.О том, как выстроена работа с молодёжью в Липецкой области, рассказал губернатор Игорь Артамонов.— Мы рады принимать итоговый семинар-совещание именно в Ельце, который в этом году по праву носит статус «Города молодёжи». Мы видим, как меняется город, как он становится точкой притяжения. И это не только про туризм или новую инфраструктуру. Это про то, что здесь молодёжь чувствует себя нужной. Здесь она может реализовать свои идеи, найти своё место в жизни. И наша задача, чтобы таких мест в регионе становилось больше. Чтобы молодёжь оставалась здесь, создавала семьи, строила будущее.Один из инструментов в создании таких условий — широкое использование новых технологий. По словам губернатора, в правительстве области действует комитет по искусственному интеллекту, а в каждом министерстве введена должность заместителя по ИИ. Впереди, как он выразился, управление через оркестр агентов искусственного интеллекта.— Мы работаем над новым образом государственного служащего: в течение года протестировали почти всех руководителей районов и министерств, у каждого есть персональный план развития — личностные и профессиональные задачи. Наша задача — избавить людей от застарелого мышления и ненужных компетенций.— У меня каждый вторник проходит завтрак с ребятами, которые работают в центре искусственного интеллекта, — продолжил губернатор. — Я ставлю задачи, они рассказывают, что нового нашли, что делают. Идёт взаимообогащение знаниями.— Каждый из нас должен обратить на это внимание. Успешные практики Липецкой области необходимо взять на вооружение, — оценил рассказ Игоря Артамонова глава Росмолодёжи.Центральная тема проходящего в Ельце семинара — как раз те практики, которые, по словам Игоря Артамонова, успешно внедряются в Липецкой области: поддержка молодых семей, создание условий, при которых молодые связывают своё будущее с родным регионом.Опытом поддержки молодых семей поделилась министр по делам молодёжи Республики Мордовия Анастасия Грешнёва.— Главой Мордовии инициирована программа по развитию социальных выплат и предоставлению права на жильё при рождении детей. Это, например, погашение ипотеки при рождении четвёртого ребёнка.А в Ленинградской области, как доложил председатель комитета по молодёжной политике региона Михаил Соколов, молодых вовлекают в развитие родных мест.— Важно, чтобы молодые становились реальными созидателями, оставались там, где живут, и развивали территории, экономику районов, округов, области.По словам Михаила Соколова, если десять лет назад молодые люди уезжали из области в Санкт-Петербург или Москву, то сейчас всё больше молодёжи возвращается после обучения или остаётся в регионе.Сам семинар-совещание проходит на двух площадках: во Дворце спорта имени Петрова и в Центре молодёжи, переоборудованном из бывшего кинотеатра «Луч». В Центре прошло заседание координационного совета по взаимодействию с «Движением Первых» при губернаторе Липецкой области.Игорь Артамонов отметил, что пример переоборудования разрушавшегося прямо в центре Ельца здания в уникальный молодёжный центр нужно перенять всей области.— Чтобы молодёжь могла учиться, заниматься любимым делом, приводить друзей и формировать свои сообщества, чтобы потом трудиться на благо страны, — сказал губернатор.В заседании координационного совета участвовал руководитель «Движения Первых» Артур Орлов. Он рассказал, что движение объединило более 16,5 миллиона человек и сформировало сеть из более чем 57 тысяч первичных отделений. Впереди большая совместная работа по созданию «пространств Первых», которые обеспечат регулярную активность детей и молодёжи в муниципалитетах России.— Хочу сказать Игорю Георгиевичу Артамонову и всей вашей команде спасибо за то, что вы делаете на благо подрастающих поколений. Сегодня существует большое количество таких пространств, как в Ельце. Самое важное — их наполняемость и содержательная часть. Чаще всего актив «Движения Первых» занимается тем, чтобы жизнь кипела в таких пространствах, чтобы ребята делились идеями, предложениями, реализовывали свои проекты, чтобы жила именно та атмосфера нашей молодёжи будущего, которой принадлежит наша страна, — отметил глава «Движения Первых».А глава Росмолодёжи Григорий Гуров напомнил, что Елец носит почётный статус «Города молодёжи».— Статус Города молодёжи получают малые города, которые создают возможности для молодых людей. Елец в течение года подтвердил это звание: город раскрылся для всей страны как туристический центр с уникальной историей и молодёжными пространствами, объединил вокруг себя сообщества из разных регионов. За девять месяцев Елец посетило на 10% больше туристов, чем за весь прошлый год, и больше половины из них — молодые путешественники и семьи с детьми. Многое для развития города сделали сами молодые ельчане: реализовывали предпринимательские и арт-проекты, организовывали фестивали, принимали у себя крупные события.