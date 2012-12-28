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40-летняя ельчанка получила полгода принудительных работ: женщина не платит алименты на сына
Общество
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сегодня, 16:42
40-летняя ельчанка получила полгода принудительных работ: женщина не платит алименты на сына
Мать задолжала по алиментам 169,2 тысячи рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка задолжала по алиментам 169,2 тысячи рублей, хотя должна была выплачивать на содержание сына четвёртую часть всех видов заработка и дохода.
Женщина уже привлекалась к административной ответственности и отбывала обязательные работы за неуплату алиментов. Но она продолжила игнорировать свои обязательства перед сыном. В суде женщина раскаялась и признала вину.
Напомним, недавно Задонский районный суд назначил год принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства 48-летней женщине, которая не платила алименты на содержание дочери.
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