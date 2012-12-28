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Общество
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21 минуту назад
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В заказник попадали отходы «РВК-Липецк»: компания компенсирует 25,4 миллиона рублей ущерба
Решение суда ещё не вступило в силу.
Отходы с иловых площадок ООО «РВК-Липецк» попадали на почву лесного фонда в границах зоологического заказника регионального значения «Липецкий». Площадь загрязнения составила 2 232 квадратных метра, окружающей среде был причинен ущерб на сумму 25,4 миллиона рублей — он и взыскан через суд. Но решение суда в законную силу ещё не вступило. Не исключено, что компания его обжалует.
Также руководителю ООО «РВК-Липецк» внесено представление, по итогам рассмотрения которого приняты меры к вывозу илового осадка.
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