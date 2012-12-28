Решение суда ещё не вступило в силу.

С ООО «РВК-Липецк» через суд природоохранная прокуратура взыскала нанесённый особо охраняемой природной территории ущерб в 25,4 миллиона рублей. Также компания оштрафована на 400 000 рублей за природоохранное нарушение — по части второй статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение требований по защите земель». Об этом сообщает областная прокуратура.Отходы с иловых площадок ООО «РВК-Липецк» попадали на почву лесного фонда в границах зоологического заказника регионального значения «Липецкий». Площадь загрязнения составила 2 232 квадратных метра, окружающей среде был причинен ущерб на сумму 25,4 миллиона рублей — он и взыскан через суд. Но решение суда в законную силу ещё не вступило. Не исключено, что компания его обжалует.Также руководителю ООО «РВК-Липецк» внесено представление, по итогам рассмотрения которого приняты меры к вывозу илового осадка.