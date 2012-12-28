Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА
Сегодня в Липецке: где отметить 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику
Общество
877
46 минут назад
3
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
На пяти маршрутах поменялись перевозчики, а маршрут №300 на время прекращается.
Общая сумма начальных цен контрактов составила 154,8 млн рублей. По итогам закупок с 1 апреля этого года поменяются перевозчики на пяти маршрутах. Маршрут №11 вместо ИП Губренко А.А. будет обслуживать ИП Орлова К.С., на маршрутах №24 и №324 ИП Губренко А.А. заменит ИП Орлов И.М., на маршрутах №323 и №323а вместо ИП Семенихиной О.А. будет работать ИП Губренко А.А. Кроме того, с рынка городских перевозок уйдут два участника: индивидуальные предприниматели Дмитрий Лапынин и Ольга Семенихина. На маршрут №300 не поступило ни одной заявки, и на время он будет остановлен.
Кстати, именно на эти маршруты, на которых сменились перевозчики, было больше всего жалоб.
Эти изменения вступают в силу с 1 апреля. Они будут действительны на три месяца. Затем, в июне, дептранс объявит новые торги. Напомним, что на дотации перевозчикам денег в городском бюджете хватает пока как раз до конца июня.
Таким образом, доля частных перевозчиков составит 65% от всех обслуживаемых маршрутов. Остальные 18 маршрутов будет обслуживать муниципальное АО «Липецкпассажиртранс».
2
1
2
4
1
Комментарии (4)