Общество
877
46 минут назад
3

В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты

На пяти маршрутах поменялись перевозчики, а маршрут №300 на время прекращается.

GOROD48 стали известны результаты аукционов, на которых в конце февраля дептранс мэрии проторговал обслуживание всех 52-х маршрутов общественного транспорта.

Общая сумма начальных цен контрактов составила 154,8 млн рублей. По итогам закупок с 1 апреля этого года поменяются перевозчики на пяти маршрутах. Маршрут №11 вместо ИП Губренко А.А. будет обслуживать ИП Орлова К.С., на маршрутах №24 и №324 ИП Губренко А.А. заменит ИП Орлов И.М., на маршрутах №323 и №323а вместо ИП Семенихиной О.А. будет работать ИП Губренко А.А. Кроме того, с рынка городских перевозок уйдут два участника: индивидуальные предприниматели Дмитрий Лапынин и Ольга Семенихина. На маршрут №300 не поступило ни одной заявки, и на время он будет остановлен.

Кстати, именно на эти маршруты, на которых сменились перевозчики, было больше всего жалоб.

Эти изменения вступают в силу с 1 апреля. Они будут действительны на три месяца. Затем, в июне, дептранс объявит новые торги. Напомним, что на дотации перевозчикам денег в городском бюджете хватает пока как раз до конца июня.

Таким образом, доля частных перевозчиков составит 65% от всех обслуживаемых маршрутов. Остальные 18 маршрутов будет обслуживать муниципальное АО «Липецкпассажиртранс».
транспорт
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Артем
5 минут назад
Я считаю, 300-тку не нужно восстанавливать, просто закрыть, как 9т и ряд других когда-то действующих маршрутов. На Университетском два топовых маршрута, 8 и 322, позволяющие добраться в большую часть города без пересадки и с высокой частотой рейсов. А рядом Тех. университет крупная транспортная развязка, оттуда куда угодно: хоть на Тракторный, хоть на Сокол хоть на Сырский. По мне, 300-ка — лишний и ненужный маршрут, без него проживём.
Ответить
Что сказать...
9 минут назад
Дептранспорта большое спасибо за "заботу"! И так в сторону Горского у народа проблемы были доехать, стало "лучше" хоть-бы 315 развернули -никто до сарой станции практически не ездит, делают тупой бесполезный круг
Ответить
Наталья
12 минут назад
Жить стало лучше, жить стало веселее!! Больше и сказать нечего,просто нет слов!
Ответить
Гость
38 минут назад
302,300 отменили как на сокол добираться . слов нет. На ваших тойотах будем ездить бардак.
Ответить
