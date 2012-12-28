Все новости
Общество
977
сегодня, 10:32
6

Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка

По данным бизнес-агрегаторов, в компании «Промстрой» числится один сотрудник.

Закончились торги на ремонт участка дороги по улице Карла Маркса — от площади Петра Великого, 5 до площади Петра Великого, 7. Победителем аукциона с начальной ценой лота в 15,5 млн рублей стало липецкое ООО «Промстрой», в жесткой конкурентной борьбе обошедшее девять конкурентов. Компания снизила начальную цену контракта до 10,8 миллиона.

Примечательно, что ранее эта компания не участвовала в таких торгах в Липецке. По данным бизнес-агрегаторов, в штате «Промстроя» с 2022 года числится всего один сотрудник. Это, впрочем, не мешало «Промстрою» стать подрядчиком по 29 госконтрактам на общую сумму 60,6 млн рублей. В ТОП-5 заказчиков «Промстроя» входят администрации Грязинского, Задонского, Чаплыгинского, Липецкого муниципальных округов и мэрия Ельца. 2024-й год (данных за 2025-й пока нет) организация закончила с выручкой в 22,4 млн рублей и убытками в в 5,3 миллиона.

По иронии судьбы, победитель контракта на асфальтирование улицы Карла Маркса занимает офис на площади Петра Великого, 2. Возможно, окна кабинета «Промстроя» выходят на улицу Карла Маркса.

Компании «Промстрой» предстоит снять с дороги между областным и арбитражным судами старый асфальт и постелить два слоя нового, нанести на обновленное покрытие разметку. Также в контракт включен ремонт небольшого участка тротуара — переход от Дворца правосудия к скверу пограничников. Дата окончания работ — 31 августа.

В последний раз улицу Карла Маркса на всем ее протяжении капитально ремонтировали в 2013 году. Тогда подрядчик поменял асфальт на площади более 20 тысяч квадратных метров, отремонтировал тротуары. В прошлом году компания «Инфинити Групп» заасфальтировала подъезды к Петровскому мосту. Однако долго на этой улице асфальт почему-то не держится. Буквально на прошлой неделе ямы на дороге залили зимним асфальтом. Возможно, причиной тому — высокий уровень грунтовых вод в низине, где расположена площадь Карла Маркса. Другая причина — частые аварии на водопроводных и тепловых сетях в этом месте. Из-за этого на дороге периодически проваливается асфальт. А в январе 2021 года из-за дефектов покрытия у арбитражного суда сразу восемь автомобилей лишились колес и подвесок.
ремонт дорог
2
1
1
0
9

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
31 минуту назад
Да какая разница кто выиграл?. В штате один человек меньше расходов, наймёт в субподряд экскаватор и самосвал, затем дорожники с катком и асфальтоукладчиком, а документы сам подготовит. Новость странная. Странная цена, совсем за так даже до падения.
Ответить
Липчанин76
33 минуты назад
Этот подрядчик с одним работником на борту заключит подряд с субподрядчиком за полцены, то еще с субподрядчиком из граждан южного зарубежья на полцены и будет положен асфальт 31.12.2026 качественно, до весны 2027 пролежит, а там и Промстроя не будет и фирм Рога и копыта. Пора прекращать практику аукционов со снижением цены, нормальных адекватных подрядчиков отбриваете, а к работам допускаются мошенники и аферисты.
Ответить
Житель области
38 минут назад
Вот из-за таких "строителей дорог" и ТОП заказчиков нет в области и в городе ни денег ни дорог,,,,
Ответить
Гость
51 минуту назад
Вот вам и серые зарплаты, уход от налогов и всё вытекающит факторы.
Ответить
Согласна
36 минут назад
Но жаль, что это не понятно тем, кому это должно быть понятно по должности….
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 10:40
как и все остальные, положат так, что через месяц от нее ничего не останется, и по гарантийке делать ничего не будет... дорожная классика Липецка
Ответить
