Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
833
сегодня, 17:48
1
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Директора подрядной организации подозревают в мошенничестве.
По данным GOROD48, речь идёт о компании ООО «Проект №1».
«Cледствие полагает, что подрядчик представил заказчику заведомо ложные сведения о вывозе 8 тысяч тонн строительных отходов, в то время как фактически на полигон поступило всего 720 тонн. В результате этого муниципалитету причинен ущерб в размере более 680 тысяч рублей», — сообщает прокуратура.
Дело в том, что мусор на специализированный полигон принимают платно, и подрядчики часто грешат тем, что сваливают его где-нибудь в лесах и полях и на этом существенно экономят. Было ли так в этом случае или нет и куда делся строительный мусор — пока выясняют.
ООО «Проект №1» в прошлом году заключило несколько муниципальных контрактов. В том числе с 15 июля по 31 декабря прошлого года выполнялись сразу два контракта с МУ «Управление капитального ремонта Липецка» ценой 5 169 970 рублей и 3 760 083 рублей, которым подрядчик обязался выполнить снос зданий и сооружений. Ещё один подобный контракт ценой 3 688 934 рублей с управлением капремонта подрядчик выполнял с 8 по 31 декабря прошлого года и ещё один ценой 3 606 393 рублей — с 26 мая по конец года. Также компания занималась ликвидации несанкционированных свалок в Усманском и в Данковском округах, перевозкой отходов от уборки Липецка на полигоны.
0
0
6
2
2
Комментарии (1)