Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Недовольный клиент «заминировал» организацию
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
В парке Молодежном появилась незаконная снежная свалка
Общество
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 100 000 рублей
Происшествия
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Студенты металлургического колледжа делают запчасти для НЛМК
НЛМК Live
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело

Директора подрядной организации подозревают в мошенничестве.

По итогам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части четвёртой статьи 159 УК РФ) в отношении директора подрядной организации, исполнявшей муниципальный контракт стоимостью 5,1 миллиона рублей на снос аварийных домов. Также на рассмотрении в арбитражном суде находится иск прокуратуры о взыскании с предприятия суммы причиненного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным GOROD48, речь идёт о компании ООО «Проект №1».

«Cледствие полагает, что подрядчик представил заказчику заведомо ложные сведения о вывозе 8 тысяч тонн строительных отходов, в то время как фактически на полигон поступило всего 720 тонн. В результате этого муниципалитету причинен ущерб в размере более 680 тысяч рублей», — сообщает прокуратура.

Дело в том, что мусор на специализированный полигон принимают платно, и подрядчики часто грешат тем, что сваливают его где-нибудь в лесах и полях и на этом существенно экономят. Было ли так в этом случае или нет и куда делся строительный мусор — пока выясняют.

ООО «Проект №1» в прошлом году заключило несколько муниципальных контрактов. В том числе с 15 июля по 31 декабря прошлого года выполнялись сразу два контракта с МУ «Управление капитального ремонта Липецка» ценой 5 169 970 рублей и 3 760 083 рублей, которым подрядчик обязался выполнить снос зданий и сооружений. Ещё один подобный контракт ценой 3 688 934 рублей с управлением капремонта подрядчик выполнял с 8 по 31 декабря прошлого года и ещё один ценой 3 606 393 рублей — с 26 мая по конец года. Также компания занималась ликвидации несанкционированных свалок в Усманском и в Данковском округах, перевозкой отходов от уборки Липецка на полигоны.
мусор
свалка
Комментарии (1)

СССР
сегодня, 18:18
такое ощущение что чиновники ни чего не хотят видеть, дальше своего кармана
